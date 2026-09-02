Tennis
Ripresa amara per Francesco Passaro. L’azzurro eliminato da De Jong all’esordio agli US Open
Si ferma il cammino di Francesco Passaro all’esordio nel tabellone principale delle qualificazioni. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni e dopo anche essere stato avanti di un set prima della sospensione di ieri, l’azzurro è stato battuto dall’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 2-6 6-2 4-6 6-3 6-2 dopo tre ore e cinquanta minuti di gioco.
Il primo set è un monologo dell’azzurro. Il tennista umbro ha ottenuto il break nel quinto game e poi in quello successivo ha annullato due palle del controbreak. L’azzurro ha poi strappato nuovamente il servizio all’olandese nel settimo gioco, andando poi a chiudere il set sul 6-2. Il secondo set, invece, è tutto dalla parte dell’olandese, nonostante il break dell’azzurro nel primo game. Da quel momento l’olandese vince quattro game consecutivi. De Jong annulla una palla del controbreak e poi strappa ancora la battuta all’avversario, chiudendo sul 6-2.
Subito break in apertura nel terzo set da parte di Passaro. Nel sesto game De Jong si procura una palla del controbreak e riesce a sfruttarla, ma nel game successivo Passaro riesce subito a tornare in vantaggio di un break. Si arriva al decimo game con l’azzurro che difende prima due palle break e poi al primo set point va a chiudere sul sul 6-4.
La partita è poi ripresa il giorno dopo dall’1-1 del quarto set e purtroppo Passaro non ha ricominciato bene. Infatti nel quarto game De Jong si trova sullo 0-40 e alla seconda occasione riesce a strappare il servizio all’italiano. Il settimo game è fondamentale per Passaro, ma l’azzurro manca quattro palle del controbreak. Alla fine De Jong riesce a vincere il set per 6-3 e arriva al quinto.
Partenza lanciata di De Jong nel quinto, con l’olandese che ottiene subito il break in apertura. Il numero 100 del mondo ha il match in pieno controllo e allunga ulteriormente nel quinto gioco, strappando ancora il servizio all’italiano e scappando sul 4-1. Questo è l’allungo decisivo, perchè Passaro non ha più la forza di reagire e chiude sul 6-2.