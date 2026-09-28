Rimonta vincente di Team USA nei match play singoli dell’ultima giornata di Presidents Cup

I golfisti del PGA Tour si mettono alle spalle il fine settimana di gare completando la Presidents Cup, evento a squadre che contrappone Team USA al resto del Mondo senza i golfisti che rappresentano l’Europa. I match play singoli della domenica hanno sorriso alla squadra guidata da capitan Brandt Snedeker, capace di impattare e capovolgere l’iniziale svantaggio di 3 punti con il quale aveva iniziato l’ultima sessione della manifestazione. 17-13 lo score che premia i padroni di casa, che riescono dunque a difendere il titolo.

Giornata finale riservata ai match play singoli che hanno contrapposto 12 golfisti americani ad altrettanti del resto del Mondo. Lo strappo decisivo in favore degli statunitensi è giunto a metà delle sfide quando Chris Gotterup, Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Jackson Koivun e Jacob Bridgeman hanno raccolto cinque vittorie consecutive prima del pareggio tra Henley e Taylor, e del punto esclamativo firmato da Xander Schauffele. In apertura erano invece arrivati i successi di Cameron Young, Justin Thomas e Scottie Scheffler, mentre per gli ospiti le uniche vittorie sono state siglate da Tom Kim ed Im Sungjae.

Per gli Stati Uniti è il quattordicesimo successo colto nelle sedici edizioni di Presidents Cup. Il resto del Mondo si è imposto in una sola occasione, quando nel 1998 trionfò in quel di Melbourne con il punteggio di 20.5 ad 11.5. Nel 2003, nella città sudafricana di George, si verificò invece l’unico pareggio registrato nell’albo d’oro.

TEAM USA – RESTO DEL MONDO 17-13

RISULTATI QUARTA ED ULTIMA GIORNATA

Young (USA) – Hisatsune 3&2 (16)

Kim – Clark (USA) 3&2 (16)

Thomas (USA) – Conners 5&3 (15)

Scheffler (USA) – Echavarria 2&1 (17)

Im – Burns (USA) 3&1 (17)

Gotterup (USA) – Bezuidenhout 1up (18)

Morikawa (USA) – Mastuyama 1up (18)

Cantlay (USA) – Scott 2&1 (17)

Koivun (USA) – Kim 2up (18)

Bridgeman (USA) – Lee 1up (18)

Henley (USA) – Taylor patta

Schauffele (USA) – Fox 2&1 (17)