Rick Macci avvisa Zverev: “Se vuole avvicinarsi a Sinner e Alcaraz deve cambiare una cosa”

Alexander Zverev ha ancora margini importanti per ridurre la distanza da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ma per farlo dovrà intervenire in modo deciso sul proprio tennis. È questa, in sintesi, l’analisi di Rick Macci, allenatore statunitense noto anche per aver seguito da vicino, nelle prime fasi della loro carriera, le sorelle Serena e Venus Williams.

Intervenuto sul canale YouTube Florida Tennis, Macci ha individuato soprattutto nella posizione in campo uno degli aspetti sui quali il tedesco dovrebbe lavorare. Secondo il tecnico americano, Zverev tende infatti ad arretrare eccessivamente rispetto alla linea di fondo, lasciando agli avversari troppo tempo per costruire lo scambio.

“Deve posizionarsi molto più vicino alla linea di fondo – ha affermato Macci – È così arretrato. A volte sembra che giochi in Germania. È decisamente troppo lontano. Non si può stare così lontani. Soprattutto con il suo rovescio, perché può colpirlo in salita e prenderli alla sprovvista“, ha dichiarato.

L’obiettivo sarebbe trasformare la risposta in un’occasione per prendere immediatamente l’iniziativa, anziché limitarsi a riaprire lo scambio. “Io – ha proseguito Macci – modificherei la risposta al servizio e mi allenerei a integrarla maggiormente nel suo gioco; quando l’avversario gli gioca corto, dovrà avere il coraggio di muoversi sul colpo d’approccio e di andare a rete, potrà anche fallire a volte ma alla fine arriveranno i risultati“.

Macci individua nella componente mentale e nella fiducia nei propri mezzi un passaggio fondamentale per permettere a Zverev di modificare il proprio atteggiamento in campo. “Penso che la chiave sia la fiducia necessaria per correre più rischi. Perché semplicemente non penso che Alcaraz o Sinner, quando lo affrontano regolarmente, si saboteranno da soli. Dovrà abituarsi a questo. Al coperto, potrebbe essere forse più facile. Potrebbe mettere a segno l’80% dei suoi servizi. È più semplice. Ma si tratta soprattutto di avere più fiducia in se stesso, di essere un po’ più aggressivo nei suoi colpi e di metterli a disagio“.