Rick Macci: “Alcaraz e Sinner giocano con una violenza mai vista prima: sono costretti a fermarsi”

Sono tanti ormai i pareri relativi a un calendario compresso, difficile, da coniugare a un tennis sempre più dispendioso, fisico, nel quale i giocatori spingono ormai all’estremo i loro corpi e nel quale, peraltro, il calendario non aiuta con idee strane per le quali i tornei si stanno allungando con tutte le possibili e immaginabili conseguenze.

A parlare del tema è Rick Macci, l’allenatore di cinque numeri 1 al mondo, vale a dire Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena e Venus Williams: “Alcaraz e Sinner hanno bisogno di fare degli stop lunghi non perché lo vogliono, ma perché devono. Il calendario è più teso di quanto le racchette vengano accordate, ed entrambi i ragazzi si muovono in maniera così violenta che una cosa così in questo sport non s’è mai vista. Il gioco è come una specie di versione super avanzata (on steroids nell’originale, che però non ha il necessario connotato negativo sportivo, N.d.R.) del flipper. Gli infortuni sono ai livelli più alti di sempre“.

E poi, nel tweet da lui pubblicato su X (ex Twitter), ci va ancora giù duro: “Questi ragazzi e i loro team conoscono la situazione, e sanno che la programmazione e l’essere intelligenti sono i due fattori X per la longevità. Inoltre, col fatto che loro due saltino più eventi forse il tour comincerà a cambiare la narrazione e rendere tutto più a misura di giocatori lungo l’anno. E così vedremo la qualità aumentare“.

Alcaraz, dopo l’infortunio di Barcellona, ha saltato praticamente tutta l’estate (compresi Roland Garros e Wimbledon) per rientrare solo agli US Open, dove ha raggiunto i quarti di finale. Sinner, invece, non gioca da Wimbledon e sarà di ritorno a Pechino, nel locale ATP 500.