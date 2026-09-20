Remco Evenepoel: “Ho avuto sensazioni meravigliose. Ora concentrazione verso domenica”

Remco Evenepoel non poteva iniziare meglio i Mondiali di Montréal 2026. Il belga ha conquistato per la quarta volta consecutiva il titolo iridato a cronometro, dominando la prova canadese e confermando ancora una volta la propria supremazia contro il tempo.

Tutta la gioia per il campione olimpico nelle dichiarazioni post vittoria. “Devo ringraziare ancora una volta tutta la squadra per la preparazione”, ha spiegato il belga, dedicando un pensiero anche a Specialized per il nuovo equipaggiamento utilizzato a Montréal. Il percorso lo ha soddisfatto particolarmente, tra una parte centrale molto veloce e settori più tecnici: “È stato un tracciato molto impegnativo, con un inizio e una conclusione tecnici e una parte centrale di grande potenza”.

E ancora: “Ho avuto sensazioni meravigliose per tutta la giornata”. Un successo che, nelle sue parole, rappresenta anche “un ottimo inizio dei Mondiali”. Aggiunge: “Onestamente, dopo 6 chilometri abbiamo avuto un nostro rilevamento dei tempi e ho capito che ero già davanti agli altri. Al primo intermedio ho pensato di aver esagerato un po’ con il ritmo, ma riuscivo comunque a continuare a spingere e devo dire che ho avuto sensazioni meravigliose per tutta la giornata”.

In chiusura: “È quindi un ottimo inizio per questi Mondiali. Credo che ora ci sia un po’ di tempo per riposare e godermi questo momento speciale. Poi, da martedì, sarà piena concentrazione sulla gara di domenica”.