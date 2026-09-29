Rapporti con l’ex-allenatore di Armstrong: perché lo spagnolo Benjamin Noval ha evitato la squalifica

Benjamin Noval è stato tra i grandi protagonisti dei Mondiali 2026 di ciclismo, dove ha trionfato nella cronometro individuale e nella prova in linea riservata agli juniores. La giovane promessa spagnola ha firmato una splendida doppietta sulle strade di Montreal ed è balzato subito agli occhi degli appassionati, che hanno prontamente notato un talento già conosciuto agli addetti ai lavori. Il nativo di Pola de Laviana compirà 18 anni il prossimo 7 ottobre e attualmente è in forza alla MMRC Academy, ma il prossimo anno correrà direttamente nel World Tour, iniziando la propria avventura da professionista con i colori della Netcompany INEOS.

Nelle ultime ore sono emersi dei retroscena importanti sulla carriera del talento iberico, svelati sulle colonne dell’autorevole quotidiano spagnolo El Pais. Bisogna riavvolgere il nastro di due anni e mezzo: nell’aprile del 2024, quando il ciclista aveva appena quindici anni, si sarebbe sottoposto a un test di valutazione dello sforzo con Josè Martì.

Gli appassionati lo ricorderanno: nel 2012, l’allenatore venne squalificato per quindici anni a causa del coinvolgimento diretto nel sistema doping della US Postal di Lance Armstrong. Il regolamento WADA impedisce che un tesserato possa avvalersi della consulenza di figure squalifica, come lo era ai tempi Martì (l’inibizione scadrà nel giugno 2027).

La vicenda era stata notata dall’Agenzia Antidoping Spagnola, la quale aveva chiesto una squalifica di 18 mesi per Benjamin Noval. Il figlio d’arte si era però scusato, affermando di non conoscere la posizione di Martì, e nel novembre 2025 gli organi giudicanti avevano dichiarato il caso inammissibile per decorrenza dei termini, visto che l’iter aveva superato il limite massimo di un anno.