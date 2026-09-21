Ranking WTA (21 settembre 2026): Paolini stabile in top-20, Pigato e De Stefano salgono di colpi

Non si registrano cambiamenti al vertice della classifica mondiale del tennis femminile. Dopo quanto emerso agli US Open, si conferma lo status della kazaka Elena Rybakina, saldamente in vetta alla graduatoria.

La vincitrice dello Slam di New York precede la bielorussa Aryna Sabalenka, la coppia statunitense formata da Jessica Pegula e Coco Gauff e la russa Mirra Andreeva. Resta da capire quale sarà la programmazione di Rybakina, che ha deciso di rinunciare alle Finals di BJK Cup con il Kazakistan a causa di un problema al tendine d’Achille. Problemi fisici anche per la neo top-10 Marta Kostyuk, assente nella competizione a squadre con l’Ucraina per un infortunio al polso.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 21 settembre 2026

1. Elena Rybakina 9901

2. Aryna Sabalenka 7875

3. Jessica Pegula 7265

4. Coco Gauff 7244

5. Mirra Andreeva 5743

6. Linda Noskova 5328

7. Elina Svitolina 4809

8. Karolina Muchova 4683

9. Iga Swiatek 4119

10. Marta Kostyuk 4040

In casa Italia, situazione stabile per Jasmine Paolini. La toscana resta in top-20, mentre Elisabetta Cocciaretto, frenata nelle ultime settimane dai noti problemi al ginocchio, occupa la 67ª posizione ed è l’unica altra azzurra tra le prime 100 giocatrici del mondo.

Da segnalare, invece, due significative ascese da parte di Lisa Pigato e, soprattutto, di Samira De Stefano, vincitrici dei tornei WTA 25 di Caldas e Lubiana. Pigato ha guadagnato 24 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento e ora è numero 113, mentre De Stefano ha fatto il proprio ingresso in top-200, scalando ben 64 posizioni e portandosi al numero 193.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 21 settembre 2026

20. Jasmine Paolini 2123

67. Elisabetta Cocciaretto 985

113. Lisa Pigato 675

123. Lucrezia Stefanini 617

130. Lucia Bronzetti 576

150. Tyra Caterina Grant 490

193. Samira De Stefano 406

229. Nuria Brancaccio 330

231. Jennifer Ruggeri 330

246. Noemi Basiletti 306