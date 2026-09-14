Tennis
Ranking WTA (14 settembre 2026): Elena Rybakina scavalca Aryna Sabalenka ed è la nuova numero 1. Paolini di nuovo in top 20
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine degli US Open 2026 di tennis: la bielorussa Aryna Sabalenka cede lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa la nuova numero 1 del mondo, issandosi a quota 9901, contro i 7875 della rivale diretta, sconfitta anche in finale a New York.
Risale al 20° posto l’azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione, mentre l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, rimane stabile al numero 67, invece tra le prime 200 del mondo restano sette nel complesso le tenniste italiane.
La numero 3 d’Italia è sempre Lucrezia Stefanini, stabile in 119ma posizione, mentre la numero 4 nazionale diventa Lucia Bronzetti, ora 127ma, scavalcando Lisa Pigato, che invece perde 7 posizioni e scivola al numero 137. Stabile Tyra Caterina Grant, sempre 149ma, infine scala 4 posizioni Nuria Brancaccio, che diventa 185ma.
RANKING WTA
Lunedì 14 settembre 2026
1 Elena Rybakina 9901
2 Aryna Sabalenka 7875
3 Jessica Pegula 7265
4 Coco Gauff 7244
5 Mirra Andreeva 5743
6 Linda Noskova 5328
7 Elina Svitolina 4809
8 Karolina Muchova 4683
9 Iga Swiatek 4619
10 Marta Kostyuk 3980
ITALIANE TRA LE PRIME 200
Lunedì 14 settembre 2026
20 Jasmine Paolini 2123
67 Elisabetta Cocciaretto 985
119 Lucrezia Stefanini 617
127 Lucia Bronzetti 576
137 Lisa Pigato 556
149 Tyra Caterina Grant 490
185 Nuria Brancaccio 409