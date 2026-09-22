Ranking UCI prima dei Mondiali ciclismo: cosa cambia per l’Italia, le scalate di Ganna e Piganzoli. Pogacar con l’infortunio…

La prova in linea elite maschile chiuderà i Mondiali 2026 di ciclismo: sarà la tradizionale prova regina, in programma domenica 27 settembre, a fare calare il sipario sulla rassegna iridata, in corso di svolgimento sulle strade di Montreal. Lo sloveno Tadej Pogacar non potrà andare a caccia del terzo sigillo consecutivo a causa dell’infortunio rimediato cadendo alla Vuelta di Spagna, dunque il grande favorito della vigilia sarà il belga Remco Evenepoel, fresco di affermazione a cronometro, con il possibile inserimento del messicano Isaac Del Toro e del francese Paul Seixas, anche se potrebbero emergere degli outsider in una corsa potenzialmente aperta, vista l’assenza del dominatore del panorama internazionale.

I quattro corridori menzionati occupano tra l’altro le prime quattro posizioni del ranking UCI, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale: Pogacar svetta con 11.481,75 punti e può fare affidamento su un ampio margine nei confronti di Evenepoel (7.921,61), Del Toro (6.441,46) e Seixas (5.200,38), mentre il danese Jonas Vingegaard stazione in quinta posizione. Ci sono un paio di novità in top-10 rispetto alla scorsa settimana: il belga Jasper Philipsen ha scavalcato il britannico Tom Pidcock in sesta piazza, il francese Lenny Martinez è balzato in decima piazza scalzando l’ecuadoriano Richard Carapaz.

Il miglior italiano è sempre Christian Scaroni, che ha però perso tre posizioni e ora si trova in 16ma piazza. Rimangono stabili Giulio Ciccone (23mo) e Giulio Pellizzari (28mo), mentre Filippo Ganna ha guadagnato trenta posizioni grazie alla medaglia d’argento conquistata a cronometro (46mo). Davide Piganzoli si è imposto nella classifica generale del Giro di Lussemburgo e ha compiuto un balzo in avanti di 27 piazze (52mo), mentre Jonathan Milan è scivolato indietro di otto gradini (58mo).

L’Italia resta stabilmente al quinto posto nel ranking per Nazioni, alle spalle della Danimarca e davanti a Gran Bretagna e Spagna. Il Belgio domina con 3.718 lunghezze di margine nei confronti della Francia, terza piazza per la Slovenia. Di seguito i ranking UCI aggiornati a martedì 22 settembre, prima della prova in linea dei Mondiali.

RANKING UCI AL 22 SETTEMBRE

RANKING UCI INDIVIDUALE

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.481,75

2. Remco Evenepoel (Belgio) 7.921,61

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.441,46

4. Paul Seixas (Francia) 5.200,38

5. Jonas Vingegaard (Danimarca) 4.160,82

6. Jasper Philipsen (Belgio) 3.805,62

7. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 3.756,5

8. Wout van Aert (Belgio) 3.728,57

9. Felix Gall (Austria) 3.425

10. Lenny Martinez (Francia) 3.147,38

RANKING UCI ITALIANI

16. Christian Scaroni 2.670

23. Giulio Ciccone 2.158

28. Giulio Pellizzari 1.955

46. Filippo Ganna 1.412,08

52. Davide Piganzoli 1.373,82

58. Jonathan Milan 1.285

72. Antonio Tiberi 1.134,38

75. Alessandro Fancellu 1.087

79. Matteo Trentin 1.041,14

83. Andrea Vendrame 1.014

94. Filippo Zana 934

100. Giovanni Lonardi 886,43

107. Luca Mozzato 830

111. Alessandro Romele 807

118. Diego Ulissi 748

121. Ludovico Crescioli 735

127. Andrea Raccagni Noviero 694

131. Edoardo Zambanini 673

144. Matteo Moschetti 640

160. Alessandro Pinarello 583

163. Simone Gualdi 575

164. Lorenzo Finn 573,86

188. Alessandro Borgo 512

193. Domenico Pozzovivo 501

195. Damiano Caruso 498,38

RANKING UCI PER NAZIONI

1. Belgio 23.770,31

2. Francia 20.052,59

3. Slovenia 16.103,71

4. Danimarca 14.684,26

5. Italia 13.075,28

6. Gran Bretagna 11.664,1

7. Spagna 11.163,63

8. Paesi Bassi 10.108,86

9. USA 8.465,37

10. Norvegia 8.418,85