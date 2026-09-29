Ranking UCI dopo i Mondiali: Ciccone retrocede, Finn scivola, scossoni in top-10. Pogacar resta n. 1

Tadej Pogacar si è visto sfilare la maglia arcobaleno per cause di forza maggiore (l’operazione alla clavicola, in seguito alla caduta alla Vuelta di Spagna, gli ha impedito di partecipare ai Mondiali), ma il fuoriclasse sloveno resta saldamente il numero 1 del mondo. Il ranking UCI aggiornato dopo la rassegna iridata consegna il balcanico al comando con quasi 2.800 punti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, vincitore a cronometro in quel di Montreal, ma poi grande deluso della prova in linea.

Le prime cinque posizioni sono rimaste intatte: terzo il messicano Isaac Del Toro, quarto il francese Paul Seixas, quinto il danese Jonas Vingegaard. Il britannico Tom Pidcock ha scavalcato il belga Jasper Philipsen e si è inserito in sesta posizione, mentre l’olandese Mathieu van der Poel, grazie alla medaglia di bronzo, ha scalato tre gradini ed è balzato in decima piazza, alle spalle del belga Wout van Aert e dell’austriaco Felix Gall.

Christian Scaroni resta il miglior italiano: progressione di una posizione rispetto all’ultimo aggiornamento e quindicesima piazza per l’alfiere della XDS Astana. Giulio Ciccone ha disputato un Mondiale da protagonista e ha chiuso in nona posizione, ma ha perso tre gradini nella graduatoria e ora si trova al 26mo posto, poco più avanti rispetto a Giulio Pellizzari (30mo, -2). Passi in avanti per Filippo Ganna (43mo, +3), Davide Piganzoli (50mo, +2) e Antonio Tiberi (56mo, +16), mentre scendono leggermente Jonathan Milan (60mo, -2), Alessandro Fancellu (76mo, -1), Matteo Trentin (80mo, -1) e Andrea Vendrame (84mo, -1). Figurano in top-100 anche Giovanni Lonardi (97mo) e Filippo Zana (98mo).

Da annotare i grandi balzi in avanti di Matteo Malucelli (+67, 196mo) e Matteo Sobrero (+56, 214mo), mentre Lorenzo Finn ha perso ben 84 posizioni ed è scivolato in 248ma piazza: il 19enne ligure ha perso i punti del trionfo iridato tra gli under 23 della passata stagione e ha fatto il proprio debutto con la maglia azzurra dei grandi, terminando al 55mo posto in quel di Montreal. L’Italia resta in quinta posizione nella graduatoria per Nazioni, tra la Danimarca e la Spagna, mentre il Belgio svetta davanti alla Francia e alla Slovenia. Di seguito i ranking UCI aggiornati a martedì 29 settembre.

RANKING UCI AL 29 SETTEMBRE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 10.581,75

2. Remco Evenepoel (Belgio) 7.286,61

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.586,46

4. Paul Seixas (Francia) 5.170,38

5. Jonas Vingegaard (Danimarca) 4.160,82

6. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 3.871,5

7. Jasper Philipsen (Belgio) 3.805,62

8. Wout van Aert (Belgio) 3.758,57

9. Felix Gall (Austria) 3.425

10. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.404,62

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

15. Christian Scaroni 2.715

26. Giulio Ciccone 2.008

30. Giulio Pellizzari 1.955

43. Filippo Ganna 1.512,08

50. Davide Piganzoli 1.403,82

56. Antonio Tiberi 1.319,38

60. Jonathan Milan 1.285

76. Alessandro Fancellu 1.087

80. Matteo Trentin 1.041,14

84. Andrea Vendrame 1.014

97. Giovanni Lonardi 911,43

98. Filippo Zana 909

109. Alessandro Romele 807

110. Luca Mozzato 805

117. Diego Ulissi 748

119. Ludovico Crescioli 735

126. Andrea Raccagni Noviero 694

143. Matteo Moschetti 655

162. Edoardo Zambanini 588

166. Alessandro Pinarello 583

169. Simone Gualdi 570

192. Alessandro Borgo 507

194. Domenico Pozzovivo 501

196. Matteo Malucelli 499

197. Damiano Caruso 498,38

RANKING UCI PER NAZIONI

1. Belgio 23.165,31

2. Francia 20.002,59

3. Slovenia 15.073,71

4. Danimarca 14.579,26

5. Italia 13.285,28

6. Gran Bretagna 11.854,1

7. Spagna 11.061,96

8. Paesi Bassi 10.870,86

9. USA 9.920,37

10. Australia 8.564,14