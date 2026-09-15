Ranking UCI aggiornati dopo la Vuelta: Romele scala quasi 500 posizioni! Scaroni miglior azzurro, Pogacar n.1

L’Italia resta al quinto posto nel ranking UCI per Nazioni, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Al termine della Vuelta di Spagna, l’aggiornamento della graduatoria non ha proposto novità per il Bel Paese, che ha conservato il proprio piazzamento davanti alla Gran Bretagna, alla Spagna (salita in avanti di due gradini), ai Paesi Bassi e all’Australia (-2). Il Belgio resta saldamente al comando davanti alla Francia e alla Slovenia, che ha operato il sorpasso ai danni della Danimarca.

Il miglior italiano rimane Christian Scaroni, che si trova in tredicesima piazza ed è l’unico azzurro in top-20, visto che Giulio Pellizzari è retrocesso di nove posizioni e ora stazione al 28mo posto, alle spalle anche di Giulio Ciccone (23mo, +2). Jonathan Milan è stabile in 50ma piazza, a precedere Matteo Trentin (66mo, -1) e Antonio Tiberi (74mo, +1), mentre Filippo Ganna (76mo, -16) e Davide Piganzoli (79mo, -12) sono retrocessi sensibilmente. In top-100 figurano anche Alessandro Fancellu (85mo), Filippo Zana (92mo), Andrea Vendrame (94mo) e Luca Mozzato (100mo).

Clamoroso balzo in avanti di Alessandro Romele, che grazie ai notevoli piazzamenti alla Vuelta è riuscito a scalare addirittura 487 posizioni e ora si trova al 113mo posto, dietro a Giovanni Lonardi (107mo) e davanti a Diego Ulissi (127mo). Ottimi scatti in avanti anche da parte di Ludovico Crescioli (+38, 134mo), Matteo Moschetti (+22, 163mo) e Simone Gualdi (+22, 163mo), in top-200 troviamo anche il 44enne Domenico Pozzovivo, 199mo da vero highlander. La grande promessa Lorenzo Finn si trova in 146ma posizione ed è pronto per disputare i Mondiali da professionista.

Tadej Pogacar è caduto alla Vuelta di Spagna quando era al comando con quattro minuti di vantaggio, si è ritirato e si è operato, ma non avrà problemi a chiudere la stagione da numero 1 del mondo, visto che lo sloveno ha 3.755 punti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel. Isaac Del Toro ha vinto a Montreal battendo Paul Seixas ed entrambi hanno operato il sorpasso ai danni di Jonas Vingegaard: il messicano è terzo, il francese è quarto, il danese scivola in quinta piazza.

Il britannico Tom Pidcock retrocede in sesta posizione, il belga Wout van Aert torna in top-10 (ottavo, +7), tra il connazionale Jasper Philipsen e l’austriaco Felix Gall (nono, +1), l’ecuadoriano Richard Carapaz chiude al top-10 (+8). Lo spagnolo Enric Mas ha scalato addirittura 225 posizioni con il trionfo alla Vuelta e ora si trova in 24ma posizione, dietro a Ciccone e allo sloveno Primoz Roglic (22mo, +56 con il secondo posto in terra iberica). Di seguito i ranking UCI aggiornati al 15 settembre, prossima revisione tra sette giorni (sempre di martedì).

RANKING UCI AGGIORNATI AL 15 SETTEMBRE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.676,75

2. Remco Evenepoel (Belgio) 7.921,61

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.476,46

4. Paul Seixas (Francia) 5.038,71

5. Jonas Vingegaard (Danimarca) 4.160,82

6. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 3.756,5

7. Jasper Philipsen (Belgio) 3.755,62

8. Wout van Aert (Belgio) 3.733,57

9. Felix Gall (Austria) 3.425

10. Richard Carapaz (Ecuador) 3.189,12

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

13. Christian Scaroni 2.795

23. Giulio Ciccone 2.158

28. Giulio Pellizzari 1.955

50. Jonathan Milan 1.410

66. Matteo Trentin 1.193,14

74. Antonio Tiberi 1.134,38

76. Filippo Ganna 1.087,08

79. Davide Piganzoli 1.068,82

84. Alessandro Fancellu 1.027

92. Filippo Zana 934

94. Andrea Vendrame 932

100. Luca Mozzato 872

107. Giovanni Lonardi 836,43

113. Alessandro Romele 807

127. Diego Ulissi 807

129. Andrea Raccagni Noviero 708

134. Edoardo Zambanini 673

139. Matteo Malucelli 658

146. Lorenzo Finn 633,86

150. Alessandro Pinarello 623

163. Matteo Moschetti 600

168. Simone Gualdi 575

190. Damiano Caruso 498,38

193. Alessandro Borgo 492

199. Domenico Pozzovivo 481

RANKING UCI PER NAZIONI

1. Belgio 23.813,56

2. Francia 19.663,06

3. Slovenia 16.277,71

4. Danimarca 14.859,26

5. Italia 12.801,42

6. Gran Bretagna 11.978,1

7. Spagna 11.173,96

8. Paesi Bassi 10.284,86

9. Australia 8.609,14

10. USA 8.570,37