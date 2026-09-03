Ranking olimpico canoa velocità: dopo i Mondiali l’Italia è virtualmente qualificata anche nel K2 e nel K1 maschili

Prosegue ed arriva a metà del cammino il percorso di qualificazione della canoa velocità per Los Angeles 2028, dove saranno in programma dieci eventi (cinque maschili e cinque femminili): ogni Nazione potrà qualificare al massimo cinque uomini e cinque donne per il kayak e tre uomini e tre donne per la canadese, per un massimo di complessivi sedici atleti per Paese.

Il primo dei due step che qualificheranno a Los Angeles 2028 è il ranking olimpico, aperto il 20 aprile 2026, che si chiuderà il 31 dicembre 2027: l’ultimo evento internazionale nel 2026 sono stati i Mondiali, appena passati agli archivi, al termine dei quali sono state aggiornate tutte le classifiche. Saranno 68 i posti in palio in questa fase, 34 per genere: al maschile 6 nel K1 1000, 4 nel K2 500, 5 nel C1 1000, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500, mentre al femminile saranno 6 nel K1 500, 4 nel K2 500, 5 nel C1 200, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500.

Nel K4 500 maschile l’Italia scivola in 12ma posizione, mentre nel K2 500 maschile gli azzurri si trovano in 11ma posizione ma sarebbero virtualmente qualificati in quanto le nazioni che qualificano il K4 non possono qualificare anche il K2 poiché diventerebbero 6 gli atleti qualificati, infine nel K1 1000 maschile l’Italia schizza dal nono al quarto posto e sarebbe qualificata. Nel C2 500 maschile gli azzurri si confermano quarti e quindi al momento sono virtualmente qualificati, mentre nel C1 1000 maschile l’Italia è nona.

Nel K4 500 femminile le azzurre salgono al 22° posto ma sono ancora distanti dal pass, mentre nel K2 500 femminile si confermano in quarta posizione e sono virtualmente qualificate, infine nel K1 500 femminile l’Italia scende in 12ma piazza. Nel C2 500 femminile l’Italia non è in classifica, in quanto non ha mai schierato l’imbarcazione, mentre nel C1 200 femminile scende in ottava posizione.

Rispetto alla situazione prima dei Mondiali, quando l’Italia avrebbe qualificato attraverso il ranking olimpico soltanto il C2 500 maschile ed il K2 500 femminile, al termine della rassegna iridata si aggiungono virtualmente anche il K2 500 maschile ed il K1 1000 maschile. Per le altre imbarcazioni di potrà poi ricorrere alle qualificazioni continentali per provare a staccare il pass per Los Angeles 2028, ma solo nelle specialità monoposto e biposto, e non nei K4 500.