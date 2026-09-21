Coppa Davis
Ranking Coppa Davis (21 settembre 2026): Italia saldamente in vetta, la Cechia sarà testa di serie
Al termine del secondo turno delle qualificazioni della Coppa Davis 2026 di tennis è stato rilasciato il ranking per Nazioni aggiornato, che verrà utilizzato per definire le teste di serie nel sorteggio del tabellone delle Finals, previsto domani a Bologna.
L’Italia resta saldamente al comando con 584.5 punti, sempre davanti alla Spagna, che si conferma seconda, ma a distanza siderale dagli azzurri, con 476 punti, oltre 100 in meno degli uomini di Volandri: queste due formazioni potranno incontrarsi soltanto in finale a Bologna.
Terzo posto per la Germania, a quota 459.25, che sarà una possibile avversaria di azzurri ed iberici in semifinale assieme alla Cechia, quinta a quota 418.75. Tra le due Nazioni, infatti, c’è il Belgio, eliminato dall’Austria, che conserva comunque la quarta posizione a quota 422.25.
Proprio l’Austria, sesta con 409.5 punti, sarà una delle possibili avversarie delle quattro squadre precedentemente citate ai quarti di finale, assieme al Canada, ottavo a quota 397.25, alla Gran Bretagna, 11ma con 390 punti, ed alla Corea del Sud, 14ma a quota 363.5.
RANKING PER NAZIONI COPPA DAVIS
Lunedì 21 settembre 2026
1 Italia 584.5
2 Spagna 476
3 Germania 459.25
4 Belgio 422.25
5 Cechia 418.75
6 Austria 409.5
7 USA 404.75
8 Canada 397.25
9 Australia 396
10 Francia 395.25
11 Gran Bretagna 390
12 Argentina 382.25
13 Paesi Bassi 380
14 Corea del Sud 363.5
15 Ungheria 352.25