Tennis
Ranking Billie Jean King Cup: l’Italia conserva il primo posto. Cechia seconda dopo il trionfo di Shenzhen
Al termine delle Finals della Billie Jean King Cup 2026 di tennis è stato rilasciato il ranking per Nazioni aggiornato, che verrà ulteriormente modificato al termine dei play-off di novembre, che definiranno le 7 nazioni che ad aprile 2027 si giocheranno un posto alle Finals contro le 7 Nazioni provenienti dalle Finals 2026.
L’Italia, uscita in semifinale, resta comunque al comando con 1312.5 punti, davanti alla Cechia, che grazie al trionfo di Shenzhen scala ben tre posizioni e si issa alla piazza d’onore, non lontano dalle azzurre, a quota 1277.5. Stabile in terza posizione l’Ucraina, finalista perdente, con 1226.25 punti.
Paga l’eliminazione ai quarti di finale, invece, la Gran Bretagna, che perde due posizioni e scivola al quarto posto a quota 1178.75, mentre perde una piazza l’altra semifinalista, la Spagna, che scende in quinta posizione a quota 1131.25. Sesta posizione per gli USA, che giocheranno i play-off a novembre, con 1021.25.
Settimo posto per il Kazakistan, fuori ai quarti a Shenzhen, a quota 988.75, davanti al Canada, a sua volta in campo a novembre per i play-off, ottavo con 921.25, mentre la Polonia è nona a quota 887.5, infine completa la top ten il Giappone, decimo a quota 868.75.
RANKING PER NAZIONI BILLIE JEAN KING CUP
Lunedì 28 settembre 2026
1 Italia 1312.5
2 Cechia 1277.5
3 Ucraina 1226.25
4 Gran Bretagna 1178.75
5 Spagna 1131.25
6 USA 1021.25
7 Kazakistan 988.75
8 Canada 921.25
9 Polonia 887.5
10 Giappone 868.75