Ranking ATP, Zverev rosicchia terreno a Sinner: perché sarà ancora più vicino prima di Pechino

Nell’aggiornamento odierno del ranking ATP il tedesco Alexander è a 1810 punti dall’azzurro Jannik Sinner: il duello per il numero 1 sta per entrare nel vivo complice anche un calendario sfalsato di una settimana rispetto a quello dello scorso anno, che porta quindi a scartare i punti degli ultimi tornei del 2025 prima che si disputi l’edizione 2026 degli stessi.

Gli effetti di questo calendario sfalsato su alcuni tennisti si vedono già in questa settimana, dato che sono già stati scartati i punti dei 250 di Hangzhou e Chengdu 2025, ma nella lotta per il numero 1 del mondo si vedranno a partire dalla prossima settimana: al prossimo aggiornamento del ranking, quando verranno aggiunti i punti di Hangzhou e Chengdu 2026, si scarteranno i punti di Pechino e Tokyo 2025.

Questo vuol dire che all’inizio del torneo cinese Zverev sarà ancora più vicino a Sinner di quanto non lo sia adesso: l’azzurro, infatti, scarterà 500 punti per la vittoria a Pechino 2025, mentre il teutonico ne perderà solamente 100 per i quarti di finale a Pechino 2025, aumentando anche il margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che lo scorso anno vinse Tokyo e, come Sinner, perderà 500 punti.

Per effetto di questi scarti, prima che inizi il torneo di Pechino, Jannik Sinner sarà in testa al ranking ATP con 11000 punti, mentre il tedesco Alexander Zverev sarà secondo a quota 9630, poiché recupererà i 40 punti della United Cup, portandosi a soli 1370 punti di ritardo dall’azzurro. L’iberico Carlos Alcaraz sarà terzo a quota 5060, incalzato dallo statunitense Ben Shelton, quarto a quota 4680, a soli 380 punti dallo spagnolo.