Tennis
Ranking ATP, perché Lorenzo Musetti perde quattro posizioni nella settimana in cui non ci sono tornei
Questa settimana il circuito ATP è fermo per lasciare spazio alla Coppa Davis, che prevede il secondo turno preliminare: il calendario però risulta sfalsato di una settimana rispetto allo scorso anno, quindi fino a fine stagione i punti guadagnati nel 2025 usciranno prima che lo stesso torneo si disputi quest’anno.
Gli effetti di questa differenza nei due calendari si vedono già questa settimana: gli ATP 250 di Hangzhou e Chengdu inizieranno mercoledì 23 settembre, ma i punti relativi ai tornei del 2025 verranno scartati già lunedì 21 settembre, quindi prima che inizi l’edizione 2026.
A farne le spese, tra i tennisti italiani, è Lorenzo Musetti, che scarterà i 165 punti della finale di Chengdu dello scorso anno, e recupererà soltanto i 10 punti di Indian Wells 2026: l’azzurro perderà così 155 punti netti, scendendo da quota 2255 a 2100, scivolando dal 20° al 24° posto.
Questa differenza di calendari tra le due stagioni continuerà fino a fine anno, con i punti del 2025 che verranno scartati una settimana prima rispetto alla conclusione dell’edizione 2026 dello stesso torneo, portando a movimenti inconsueti nel ranking ATP, come quelli della settimana in essere.