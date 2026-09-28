Ranking ATP (28 settembre 2026): Sinner festeggia la 91ª settimana da n.1, Musetti perde posizioni

Jannik Sinner festeggia la sua 91ª settimana da numero 1 della classifica mondiale. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP.

L’azzurro guida la classifica con 11.000 punti, perdendone 500 in seguito alla scadenza dei punti conquistati con il successo all’ATP 500 di Pechino nel 2025. Un aggiornamento che consente al tedesco Alexander Zverev di accorciare ulteriormente le distanze, portandosi a quota 9.630 punti. In terza posizione c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, fermo a 5.060 punti.

La top 10 è completata dall’americano Ben Shelton (n. 4), dal canadese Felix Auger-Aliassime (n. 5), dal russo Daniil Medvedev (n. 6), da Flavio Cobolli (n. 7), dallo statunitense Frances Tiafoe (n. 8), dal francese Arthur Fils (n. 9) e dall’australiano Alex de Minaur (n. 10).

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 28 settembre 2026

1. Jannik Sinner 11000

2. Alexander Zverev 9630

3. Carlos Alcaraz 5060

4. Ben Shelton 4680

5. Felix Auger-Aliassime 3890

6. Daniil Medvedev 3710

7. Flavio Cobolli 3680

8. Frances Tiafoe 3380

9. Arthur Fils 3150

10. Alex de Minaur 3150

Per quanto riguarda gli italiani, Cobolli resta stabile in top 10 e punta a “fare legna” nella trasferta asiatica. Lo stesso intento di Lorenzo Musetti, che ha perso però ulteriori posizioni nell’ultimo aggiornamento e si trova attualmente al 25° posto, preceduto anche da Luciano Darderi, 19°. A completare il roster tricolore nella top 100 ci sono Matteo Arnaldi (n. 37), Matteo Berrettini (n. 47), Lorenzo Sonego (n. 83) e Mattia Bellucci (n. 91).

Da segnalare, inoltre, i progressi di due giovani italiani, Federico Cinà e Carlo Alberto Caniato. Il siciliano, secondo l’ultimo aggiornamento, occupa la 150ª posizione, guadagnando 20 posti rispetto alla precedente classifica. Caniato, invece, grazie alla finale raggiunta nel Challenger di Genova, è salito al 314° posto, con un balzo in avanti di 72 posizioni.

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 28 settembre 2026

1. Jannik Sinner 11000

7. Flavio Cobolli 3680

19. Luciano Darderi 2200

25. Lorenzo Musetti 2010

37. Matteo Arnaldi 1336

47. Matteo Berrettini 1128

83. Lorenzo Sonego 698

91. Mattia Bellucci 656