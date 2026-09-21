Ranking ATP (21 settembre 2026): Jannik Sinner fa 90 settimane da n.1, Darderi in top-20

Jannik Sinner inaugura la sua 90ª settimana al vertice del ranking ATP. In un aggiornamento della classifica caratterizzato dall’assenza di movimenti nelle prime posizioni, l’attenzione resta concentrata soprattutto sulla situazione del numero uno al mondo, chiamato a gestire un margine tutt’altro che inattaccabile nei prossimi appuntamenti del calendario.

Il fuoriclasse altoatesino conserva la vetta con 11.500 punti, ma alle sue spalle il tedesco Alexander Zverev continua a rappresentare una minaccia concreta in vista delle prossime scadenze. Il vantaggio di Sinner, infatti, potrebbe ridursi sensibilmente nei prossimi tornei, quando entreranno in gioco punti importanti da difendere.

A rendere ancora più incerta la situazione è l’infortunio al ginocchio destro che ha costretto Sinner a uno stop di alcune settimane e lo ha portato a rinunciare anche agli US Open. Resta quindi da capire quando il campione italiano tornerà in campo e, soprattutto, se sarà già protagonista della prossima tournée asiatica.

Nessuna variazione, come detto, nella top-10. Flavio Cobolli mantiene la settima posizione e si prepara a essere tra i protagonisti della Laver Cup, in programma nel prossimo fine settimana. Il romano sarà in buona compagnia: alla competizione prenderanno parte anche giocatori di primo piano come Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 21 settembre 2026

1. Jannik Sinner 11500

2. Alexander Zverev 9690

3. Carlos Alcaraz 5560

4. Ben Shelton 4680

5. Felix Auger-Aliassime 3890

6. Daniil Medvedev 3770

7. Flavio Cobolli 3720

8. Frances Tiafoe 3380

9. Alex de Minaur 3300

10. Taylor Fritz 3175

Tra gli altri italiani, Luciano Darderi fa registrare un passo avanti e torna nella top-20, precisamente al 20° posto. Scivola invece al 24° Lorenzo Musetti, che perde quattro posizioni rispetto al precedente aggiornamento e si attesta a quota 2.100 punti. Oltre a Sinner, Cobolli, Darderi e Musetti, figurano in top-100 Matteo Arnaldi al 37° posto, Matteo Berrettini al 43°, Lorenzo Sonego all’86° e Mattia Bellucci all’88°.

La settimana più significativa, però, è quella di Carlo Alberto Caniato. Il successo conquistato al Challenger di Biella ha permesso al giovane azzurro di guadagnare ben 148 posizioni nel ranking, portandolo al 386° posto mondiale. Per il 20enne si tratta di un salto importante, che certifica la crescita maturata nelle ultime settimane e gli consente di avvicinarsi con maggiore convinzione alle posizioni più prestigiose della classifica.

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 21 settembre 2026

1. Jannik Sinner 11500

7. Flavio Cobolli 3720

20. Luciano Darderi 2200

24. Lorenzo Musetti 2100

37. Matteo Arnaldi 1349

43. Matteo Berrettini 1165

86. Lorenzo Sonego 683

88. Mattia Bellucci 659