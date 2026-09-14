Ranking ATP (14 settembre 2026): Jannik Sinner viene avvicinato da Alexander Zverev

Al termine degli US Open 2026 di tennis è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner è rimasto fuori per infortunio ma si conferma al primo posto con 11500 punti, ma alle sue spalle ora è più vicino il tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 9690, che precede lo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 5560.

Perde una posizione Flavio Cobolli, che resta a quota 3720 ma ora è settimo, mentre cede ben 6 posizioni Lorenzo Musetti, ora 20° con 2255, infine è stabile Luciano Darderi, 22°. Matteo Arnaldi scivola in 37ma posizione, mentre è stabile Matteo Berrettini, 43°.

Guadagna 5 piazze invece Mattia Bellucci, che sale al 90° posto, infine Lorenzo Sonego sale di 3 posti e si attesta in 86ma posizione. Sono quattordici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di sei italiani tra il 146° ed il 169° posto.

RANKING ATP

Lunedì 14 settembre 2026

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 9690

3 Carlos Alcaraz 5560

4 Ben Shelton 4680

5 Felix Auger-Aliassime 3890

6 Daniil Medvedev 3770

7 Flavio Cobolli 3720

8 Frances Tiafoe 3380

9 Alex de Minaur 3300

10 Taylor Fritz 3175



ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 14 settembre 2026

1 Jannik Sinner 11500

7 Flavio Cobolli 3720

20 Lorenzo Musetti 2255

22 Luciano Darderi 2200

37 Matteo Arnaldi 1349

43 Matteo Berrettini 1165

86 Lorenzo Sonego 698

90 Mattia Bellucci 659

146 Andrea Pellegrino 390

158 Stefano Travaglia 355

163 Marco Cecchinato 344

167 Andrea Guerrieri 338

168 Federico Cinà 337

169 Francesco Maestrelli 335

