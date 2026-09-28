Rally di Sardegna 2026: programma, orari, tv, streaming

Siamo pronti per vivere il momento decisivo, senza mezzi termini, per quanto riguarda il Mondiale rally 2026. La stagione sta imboccando il proprio ultimo chilometro e il titolo WRC è sempre più all’orizzonte. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena il Rally di Sardegna, dodicesimo e ultimo appuntamento della stagione.

Dopo la cancellazione per motivi di sicurezza del Rally di Arabia Saudita, la tappa di Alghero concluderà il campionato e andrà ad assegnare il titolo. Di questo “taglio” del calendario ovviamente si è avvantaggiato Elfyn Evans che, a questo punto, è vicinissimo aò suo primo titolo in carriera. Il pilota britannico della Toyota, infatti, comanda la classifica generale con 230 punti con 17 lunghezze di vantaggio su Sami Pajari, mentre Oliver Solberg si trova a 21. Tagliati fuori, invece, Sebastien Ogier (-49) e Adrien Fourmaux (-53).

Come si svilupperà la gara? Il programma del Rally di Sardegna prenderà il via giovedì primo ottobre con lo shakedown, quindi alle ore 16.05 si partirà con la SSS1 “Ittiri Arena Show”. Venerdì 2 ottobre, invece, vedremo sei stage con oltre 118 chilometri di prove speciali. Sabato 3 ottobre saranno in programma altre sei prove speciali con oltre 130 chilometri di azione. Domenica 4 ottobre, infine, si chiuderà con le ultime 4 frazioni e la SS17 Sassari-Argentiera che chiuderà il programma come Power Stage.

Come seguire l’evento in tv? La tappa sarda del Mondiale WRC sarà trasmessa da Sky Sport che proporrà gli stage più importanti in diretta.

In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO e su RallyTV, previo abbonamento, che si potrà seguire anche tramite DAZN.

PROGRAMMA RALLY SARDEGNA 2026

Giovedì primo ottobre

Ore 9:01 Shakedown Monte Baranta 3,27

Ore 16:05 SSS.1 “ITTIRI ARENA SHOW” 2,08

Venerdì 2 ottobre

Ore 8:01 SS.2 “TULA – ERULA 1” 18,77

Ore 9:01 SS.3 “SU FILIGOSU – LERNO 1” 17,83

Ore 10:08 SS.4 “MONTI DI ALA’ -SA CONCHEDDA – LERNO 1” 23,23

Ore 14:31 SS.5 “TULA – ERULA 2” 18,77

Ore 15:31 SS.6 “SU FILIGOSU – LERNO 2” 17,83

Ore 16:38 SS.7 “MONTI DI ALA’ -SA CONCHEDDA – LERNO 2” 23,23

Sabato 3 ottobre

Ore 8:01 SS.8 “LERNO-SA CONCHEDDA-MONTI DI ALA’ 1” 24,14

Ore 9:11 SS.9 “COILUNA – LOELLE 1” 24,83

Ore 10:07 SS.10 “SOLORCHE’ 1” 12,86

Ore 14:31 SS.11 “LERNO-SA CONCHEDDA-MONTI DI ALA’ 2” 24,14

Ore 15:41 SS.12 “COILUNA – LOELLE 2” 24,83

Ore 16:37 SS.13 “SOLORCHE’ 2” 12,86

Domenica 4 ottobre

Ore 8:31 SS.14 “OSILO – TERGU 1” 23,71

Ore 10:05 SS.15 “SASSARI – ARGENTIERA 1” 7,10

Ore 11:38 SS.16 “OSILO – TERGU 2” 23,71

Ore 14:15 SS.17 “SASSARI – ARGENTIERA 2” 7,10