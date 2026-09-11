Rally Cile, Oliver Solberg guida una classifica equilibrata dopo sei tappe speciali

Si è iniziato oggi a fare sul serio nel Rally del Cile 2026, dodicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale WRC. Dopo lo shakedown di ieri vinto dal giapponese Takamoto Katsuta, oggi il programma ha proposto le prime sei tappe speciali che hanno contribuito alla formazione di una prima classifica molto equilibrata.

La seconda giornata sui territori sudamericani si è aperta con il guizzo di Oliver Solberg che con la sua Toyota ha beffato di 1.4 secondi Elfyn Evans nella prima tappa speciale. Terza invece la Hyundai di Adrien Fourmaux (+11.6). Posizioni ribaltate nella SS2 di Nuevo Rere con Elfyn Evans che questa volta ha anticipato Solberg, confermando la doppietta Toyota. Terzo posto ancora francese con Sebastian Ogier (+01.9).

Terza speciale e terzo vincitore diverso. Al termine della tappa di Hualqui è stato infatti il Thierry Neuville a beffare tutti con la sua Hyundai. Il belga ha anticipato ancora Solberg, nuovamente secondo, ed Ogier. L’incredibile equilibrio è poi proseguito nella SS4 con la vittoria di Sami Pajari (Toyota) davanti ai francesi Ogier e Fourmaux.

Nella tappa speciale sei è poi toccato a Sebastian Ogier salire sul gradino più alto del podio, mettendosi alle spalle per un centesimo Pajari e per quattro Solberg. Lo svedese si è poi ripreso nella settima ed ultima speciale di giornata, sorprendendo Fourmaux, secondo, e nuovamente Ogier, terzo. Al termine di una day-1 decisamente bilanciato, Oliver Solberg guida la classifica con un vantaggio di 10.7 secondi da Evans e 18.o da Fourmaux.