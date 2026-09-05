Rajindra Campbell sopra i 23 metri, quarto uomo della storia! Leonardo Fabbri giù dal podio e perde la world lead

Leonardo Fabbri si era presentato allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles con il chiaro obiettivo di vincere la finale della Diamond League e alzare al cielo il prestigioso diamantone per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2024, ma la serata nella capitale belga non ha purtroppo sorriso al fresco Campione d’Europa, il quale non è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta alla sua annata agonistica e ha anzi subito un amaro sorpasso.

Il numero 1 del mondo per il ranking di World Athletics ha chiuso al quarto posto con la misura di 22.03 metri, raggiunta al primo tentativo e poi non più migliorata (21.51, nullo, 20.69, nullo, 21.98). Si tratta della dodicesima gara oltre il muro dell’eccellenza per il getto del peso in questa annata agonistica, ma purtroppo nell’atto conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante non è stata sufficiente per meritarsi il podio.

Il giamaicano Rajindra Campbell ha trionfato con una memorabile spallata da 23.08 metri, piazzata all’ultimo assalto e acme di una serie di notevole spessore (22.25, 22.62, nullo, 21.92, 21.37). Il bronzo olimpico di Parigi 2024 si è meritato il diamantone e l’annesso assegno da 30.000 dollari, ma soprattutto si è impossessato della miglior prestazione mondiale stagionale, strappandola proprio al nostro Leonardo Fabbri (22.74 lo scorso 4 luglio a Eugene, quando vinse il prestigioso Prefontaine Classic dopo la gioia del Golden Gala di Roma).

Il caraibico è diventato il quarto uomo della storia, meglio di lui hanno fatto soltanto gli statunitensi Ryan Crouser (detentore del record del mondo con i 23.56 metri raggiunti il 27 maggio 2023 a Los Angeles), Joe Kovacs (23.23 nel 2022) e Randy Barnes (23.12 nel 1990). Non si gettava così lontano dal 25 maggio 2024, quando Joe Kovacs stampò un 23.13 a Eugene. Quella odierna è l’undicesima prestazione all-time in questa specialità! Sul podio di giornata sono saliti gli americani Jordan Geist (22.23) e Joe Kovacs (22.09).