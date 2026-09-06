Pallavolo
Rai1 o Rai2? Su che canale vedere in tv Italia-Turchia di volley femminile in chiaro: orario e streaming
Tutto pronto alla Sinan Erdem Arena di Istanbul per la sfida stellare tra Turchia e Italia, finale dei Campionati Europei di volley femminile 2026 che si disputerà stasera a partire dalle ore 18.00. In palio, oltre al titolo continentale, anche la qualificazione automatica per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 al primo tentativo disponibile.
Le padrone di casa puntano al bis europeo dopo il trionfo della passata edizione (2023), ma per riuscire nell’impresa dovranno battere le campionesse olimpiche e mondiali in carica. Paola Egonu e compagne vanno a caccia invece del quarto oro continentale della storia, un anno dopo il successo nella finale iridata in Thailandia sempre contro la Turchia del CT Daniele Santarelli.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale degli Europei 2026 di volley femminile. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE
Domenica 6 settembre
Ore 18.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
PROGRAMMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.