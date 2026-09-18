Rafael Jodar accusa un malore: apprensione per la Spagna in Coppa Davis

Se da una parte sono iniziati i primi quattro tie del secondo turno delle qualificazioni di Coppa Davis, dall’altro altre tre sfide scatteranno nella giornata di domani: la Spagna sarà impegnata in Cile, a Santiago, dove si giocherà sulla terra battuta outdoor dell’Estadio Nacional.

La vigilia, nel team iberico, è stata però scossa da quanto accaduto a Rafael Jodar, che ha accusato un malore: lo spagnolo è svenuto nel corso dell’allenamento svolto nel mattino cileno, interrompendo immediatamente la sessione, con il tennista che non è tornato in campo nel pomeriggio, come invece era previsto.

Secondo quanto riportato da El Mercurio, testata cilena, la FederTennis spagnola avrebbe spiegato i motivi che hanno portato al malore dell’atleta: “Ha avuto qualche disturbo allo stomaco, una fitta, probabilmente qualcosa che ha mangiato gli ha fatto male” .

Pare che l’allarme all’interno della squadra spagnola sia rientrato, dato che Jodar ha poi presenziato alla cerimonia del sorteggio, venendo schierato dal capitano iberico, David Ferrer, come singolarista, da numero 1 della Spagna, vista l’assenza di Carlos Alcaraz.