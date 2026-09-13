Quanti soldi guadagna Zverev con la vittoria agli US Open? Montepremi faraonico, allungo su Sinner

Alexander Zverev ha vinto gli US Open, il quarto e ultimo Slam della stagione tennistica. Il tedesco ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton in quattro set nella finale andata in scena sul cemento di Flushing Meadows e ha messo le mani sul secondo Slam della propria carriera dopo aver trionfato al Roland Garros nel cuore dell’estate, risultando così il miglior giocatore dell’anno nei quattro tornei più importanti del calendario internazionale.

Il numero 2 del mondo ha alzato al cielo il prestigioso trofeo a New York, superando così il record stagionale di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che hanno avuto la meglio rispettivamente a Wimbledon e agli Australian Open. Il 29enne balza in solitario al comando della ATP Race e ora potrebbe attaccare il primo posto nel ranking ATP occupato da Jannik Sinner: saranno decisivi i risultati che verranno conseguiti durante l’autunno, che culminerà con le ATP Finals a Torino.

Il risultato ha un peso notevole dal punto di vista sportivo e agonistico, ma è importante anche dare uno sguardo al risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Alexander Zverev con la vittoria agli US Open 2026? L’assegno è decisamente soddisfacente, visto che è uno dei più alti in assoluto della stagione (forse verrà superato alle Finals): stiamo parlando di un montepremi pari a 5,5 milioni di dollari (circa 4,743 milioni di euro): questa è la cifra garantita dagli organizzatori e comunicata pubblicamente, poi si aggiungeranno gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti in base ad accordi privati.

Alexander Zverev ha allungato in maniera perentoria in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dall’ATP: in questa annata agonistica ha guadagnato 14,5 milioni di dollari e ha staccato il nostro Jannik Sinner, fermo a 11,5 milioni e assente dai campi di gioco da quando ha trionfato sull’erba londinese.

MONTEPREMI ZVEREV VITTORIA US OPEN

5,5 milioni dollari (circa 4,743 milioni di euro).