Quanti soldi guadagna Larissa Iapichino con la vittoria agli Ultimate Championship? Il montepremi più alto della storia

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato gli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics che va in scena durante il fine settimana a Budapest. La fresca Campionessa d’Europa si era presentata nella capitale magiara con grandi ambizioni ed era una delle più quotate pretendenti all’ambito trofeo, a maggior ragione dopo la rinuncia forzata della statunitense Tara Davis a causa di un incidente frontale.

La primatista italiana (7.12 metri durante l’estate a Eugene) sì è portata in testa alla gara già in occasione della prima prova con un balzo da 6.90 metri ed è stata irraggiungibile per l’intera concorrenza, a cominciare dalla statunitense Monae’ Nichols, che sabato scorso l’aveva battuta per appena cinque centimetri alle Finali di Diamond League, e dalla britannica Jazmin Sawyers, che chiuse alle sue spalle in occasione della rassegna continentale.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha chiuso con il botto una stagione di assoluto spessore tecnico: argento ai Mondiali indoor, oro agli Europei, primato nazionale, seconda piazza in Diamond League e ora l’affermazione al ribattezzato Mondiale dei Mondiali, l’evento di notevole caratura agonistica riservato solo ai migliori atleti in circolazione.

Oltre all’ambito titolo, era previsto un lauto montepremi, il più alto della storia dell’atletica. Quanti soldi ha guadagnato Larissa Iapichino con la vittoria agli Ultimate Championship? L’assegno è decisamente interessante, visto che stiamo parlando di 150.000 dollari (circa 129.300 euro). Si tratta della borsa prevista dagli organizzatori, che andrà naturalmente tassata in base alle normative vigenti.

Questo è l’emolumento garantito sul fronte sportivo e annunciato in maniera ufficiale, poi si aggiungeranno anche le soddisfazioni provenienti da sponsor e altre fonti, ma si tratta di accordi privati e personali. La ciliegina perfetta sul fronte economico a questa stagione è stata servita.

QUANTI SOLDI GUADAGNA LARISSA IAPICHINO CON LA VITTORIA AGLI ULTIMATE CHAMPIONSHIP?

150.000 dollari (circa 129.300 euro).