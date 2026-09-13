Quanti soldi guadagna Gianmarco Tamberi con la vittoria agli Ultimate Championship? L’assegno da urlo che incorona il 2.37

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto che ha animato gli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics che si è conclusa stasera a Budapest. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si era presentato nella capitale magiara grazie a una wild card, dopo essersi laureato Campione d’Europa per la quarta volta in carriera, aver conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e aver accarezzato il trionfo alle Finali della Diamond League.

Il fuoriclasse marchigiano ha messo in chiaro le cose superando 2.30 al secondo tentativo e ha poi tramortito la resistenza dello statunitense JuVaughn Harrison con due stoccate a 2.33 e 2.35 al primo affondo utile. Il 34enne ha strappato la miglior prestazione mondiale stagionale proprio all’americano e poi ha rafforzato la world lead con un superlativo 2.37 alla seconda prova, andando poi ad attaccare anche la vertiginosa quota 2.41 (il secondo balzo è stato molto promettente).

Il capitano della nostra Nazionale ha chiuso con la ciliegina un’annata agonistica semplicemente memorabile e in cui ha ritrovato le motivazioni necessarie verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’affermazione al ribattezzato Mondiale dei Mondiali, rappresenta la perfetta ciliegina sulla torta e certifica lo status internazionale di un portento assoluto, capace di emozionare tutti gli appassionati di atletica in ogni contesto e di fare centro nei grandi eventi.

Oltre all’ambito titolo, era previsto un lauto montepremi, il più alto della storia dell’atletica. Quanti soldi ha guadagnato Gianmarco Tamberi con la vittoria agli Ultimate Championship? L’assegno è decisamente interessante, visto che stiamo parlando di 150.000 dollari (circa 129.300 euro). Si tratta della borsa prevista dagli organizzatori, che andrà naturalmente tassata in base alle normative vigenti. Questo è l’emolumento garantito sul fronte sportivo e annunciato in maniera ufficiale, poi si aggiungeranno anche le soddisfazioni provenienti da sponsor e altre fonti, ma si tratta di accordi privati e personali.

QUANTI SOLDI GUADAGNA GIANMARCO TAMBERI CON LA VITTORIA AGLI ULTIMATE CHAMPIONSHIP?

150.000 dollari (circa 129.300 euro).