Quanti soldi guadagna Enric Mas con la vittoria alla Vuelta a España 2025? Assegno minore rispetto a Giro e Tour

Enric Mas ha vinto la Vuelta a España 2026 e ha conquistato la prima corsa a tappe di tre settimane della propria carriera, per un epilogo ben diverso rispetto alle attese della vigilia. Lo sloveno Tadej Pogacar stava dominando l’evento, ma è caduto e si è dovuto ritirare quando aveva quattro minuti di vantaggio sulla concorrenza. La maglia roja è finita così sulle spalle dello spagnolo, che non l’ha più mollata, rafforzandola sulle montagne della seconda settimana e poi difendendosi tra la cronometro e le salite conclusive.

Quanti soldi ha guadagnato Enric Mas vincendo la Vuelta di Spagna 2026? Parliamo di un montepremi di 177.030 euro: oltre ai 150.000 euro per la maglia rossa finale, bisogna aggiungere 33.000 euro per le tre vittorie di tappa, i soldi per i piazzamenti di rincalzo e altri riconoscimenti di contorno come i 5.000 euro per i secondi posti nella classifica a punti e nella graduatoria degli scalatori. Di seguito il montepremi dettagliato di Enric per il successo in terra iberica.

Solitamente questa cifra si divide con i compagni di squadra e con lo staff in base ad accordi presi internamente, ricordiamo che i ciclisti ricevono regolarmente uno stipendio mensile dalle rispettive squadre e questi premi di gara vanno presi come dei bonus. Ricordiamo che la corsa iberica ha un montepremi decisamente inferiore rispetto agli altri due Grandi Giri: il vincitore del Tour de France si assicura 500.000 euro per il primo posto in classifica generale, il trionfatore del Giro d’Italia viene premiato con 265.668 euro.

MONTEPREMI ENRIC MAS VUELTA DI SPAGNA

PRIMO POSTO IN CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROJA): 150.000 euro

VITTORIE DI TAPPA: 1×11.000 = 11.000 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA: 1×5.500 = 5.500 euro

SESTI POSTI DI TAPPA: 2×900 = 1.800 euro

NONI POSTI DI TAPPA: 1×650 = 650 euro

PIAZZAMENTO DI RINCALZO DI TAPPA (dal decimo al ventesimo posto): 3×360 = 1.080 euro

GIORNI IN MAGLIA ROJA: 14×500 = 7.000 euro

TOTALE: 177.030 euro (esclusi i premi, stimabili in massimo 2.000 euro complessivi, per i transiti sui vari GPM)