Quanti soldi guadagna Brandon McNulty con la vittoria ai Mondiali? Assegno a sorpresa, con pochi zeri

Brandon McNulty ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, regalando un risultato a sorpresa a tutti gli appassionati del pedale universale al termine di una gara estremamente appassionante e ricca di colpi di scena. In assenza dello sloveno Tadej Pogacar, ci si aspettava un colpo di mano da parte del belga Remco Evenepoel o del francese Paul Seixas, invece l’olandese Mathieu van der Poel ha attaccato dalla lunga distanza, è stato ripreso e a 35 km dal traguardo è partito l’inatteso statunitense.

L’americano ha confezionato una mirabolante fagianata sul circuito di Montreal e ha messo nel sacco tutti i grandi favoriti, regalandosi la giornata di gloria e il momento più bello della propria carriera. La maglia arcobaleno sarà indossata per dodici mesi da uno dei gregari di Tadej Pogacar e succede all’albo d’oro della rassegna iridata proprio al suo capitano alla UAE Emirates, mentre alle sue spalle si sono accomodati l’australiano Michael Matthews e l’olandese Mathieu van der Poel.

L’impresa odierna è notevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Brandon McNulty vincendo i Mondiali 2026 di ciclismo? Il montepremi è di appena 8.000 euro. Si tratta di un assegno tutt’altro che sontuoso considerando la portata dell’impresa, una cifra inferiore a quelle per un successo di tappa al Giro d’Italia o al Tour de France (11.000 euro) o per il trionfo in una Classica Monumento (20.000 euro). Naturalmente emergeranno altri introiti derivanti da sponsor e altre fonti, questa è la cifra garantita dagli organizzatori.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MCNULTY VINCENDO I MONDIALI?

8.000 euro.