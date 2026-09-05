Quanti soldi guadagna Andy Diaz con la vittoria in Diamond League? Assegno di sostanza, ma il diamantone è finto

Andy Diaz ha vinto la Diamond League. Il fuoriclasse allenato da Fabrizio Donato ha dominato la finale di salto triplo andata in scena allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles (Belgio), rendendosi protagonista di uno strepitoso balzo da 17.74 metri in occasione della prima prova: il bronzo olimpico di Parigi 2024 si era meritato il diritto di partecipazione all’atto conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante grazie alla vittoria del Golden Gala e alla seconda piazza di Oslo, riuscendo poi a imporsi nel momento più importante.

Il fresco Campione d’Europa, capace di volare a 18.15 metri in quel di Birmingham e di diventare il quarto uomo della storia, ha regolato ancora una volta il grande rivale Pedro Pichardo in un avvincente spalla a spalla e ha fatto saltare il banco con pieno merito, mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione in cui si è anche laureato Campione del Mondo indoor. Si tratta del quarto diamantone nella bacheca del nostro portacolori, ormai tra i grandi padroni della specialità a livello globale.

Si tratta di un risulto di notevole spessore dal punti di vista agonistico e sportivo, ma va annotato anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Andy Diaz vincendo la Diamond League? Il 30enne porterà a casa il cosiddetto “diamantone”: si tratta di un trofeo a forma di diamante, indubbiamente molto prestigioso ma che non ha minimante il valore di un prezioso (possiamo definirlo un finto di enormi dimensioni). Il titolo è accompagnato da un assegno di 30.000 dollari statunitensi (circa 25.830 euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA ANDY DIAZ CON LA VITTORIA IN DIAMOND LEAGUE?

30.000 dollari statunitensi (circa 25.600 euro).