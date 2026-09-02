Quanti punti sta perdendo Sinner da Alcaraz e Zverev: le proiezioni del ranking ATP agli US Open

Jannik Sinner, dopo aver saltato i tornei Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, ha dovuto dare forfait anche per gli US Open, per il persistere di un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a non tornare in campo dalla vittoria in finale a Wimbledon.

L’iberico Carlos Alcaraz ed il teutonico Alexander Zverev, invece, sono presenti a New York ed hanno vinto i rispettivi match d’esordio, incamerando così i primi 50 punti a disposizione: lo scorso anno l’iberico vinse gli US Open battendo in finale l’azzurro, quindi Alcaraz scarterà 2000 punti, mentre Sinner ne perderà 1300.

Ne sta approfittando Zverev, che perderà solo 100 punti, essendo uscito ai sedicesimi nel 2025, con il teutonico che potrebbe avvicinarsi sensibilmente all’azzurro in classifica, anche se non potrà arrivare l’aggancio: il tedesco si era portarsi a quota 7790 lunedì 31 agosto, e quindi ripartiva da 7690 agli US Open.

Vincendo anche l’ultimo torneo stagionale dello Slam, dunque, Zverev potrebbe salire al massimo a quota 9690. Sinner, invece, da 12800 scenderà a quota 11500, mantenendo dunque, nella peggiore delle ipotesi, 1810 punti di margine sul tedesco.

PROIEZIONI RANKING 14 SETTEMBRE

a) Ranking Live

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 7740

3 Carlos Alcaraz 5210

b) In caso di successo finale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 9690

c) In caso di successo finale di Alcaraz

1 Jannik Sinner 11500

3 Carlos Alcaraz 7160