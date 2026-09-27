Quanti punti servono a Bulega oggi per vincere il Mondiale a Cremona: festa ad un passo

Non è bastato il sabato del Gran Premio d’Italia 2026 a Nicolò Bulega per portarsi a casa il titolo Mondiale della Superbike. A Cremona, è stato Iker Lecuona il grande protagonista, dominando prima la Superpole e poi imponendosi nettamente in gara-1, rimandando la festa del compagno di squadra reggiano. Il centauro italiano, forte del grande vantaggio in classifica, avrà oggi (soprattutto in gara-2) un’altra grande possibilità per festeggiare il titolo in casa.

La situazione nel Mondiale vede infatti Bulega ancora avanti di ben 141 punti sullo spagnolo e la domenica di Cremona offre altri due match point all’italiano che l’anno prossimo sarà in sella alla Ducati del VR46 Racing Team. Al reggiano però serviranno delle prestazioni diverse da quelle di ieri. Bulega deve infatti ritrovare la grande velocità di tutta la stagione per chiudere davanti ad un sempre coriaceo Iker Lecuona.

Saranno due le opportunità per festeggiare già oggi, in anticipo, il primo Mondiale Superbike. Alle ore 11.10 andrà infatti in scena la Superpole Race, gara corta che mette già in palio diversi punti. Per festeggiare già in mattinata, Bulega deve infatti riuscire nel difficile compito di guadagnare otto punti su Lekuona per regalarsi il Mondiale. Ipotesi più reale è quella della gara-2, dove l’italiano ha più possibilità. Al termine del weekend di Cremona, Bulega dovrà infatti avere un vantaggio di 124 lunghezze su Lekuona per portarsi a casa il titolo.

NICOLÒ BULEGA VINCE OGGI IL MONDIALE SUPERBIKE 2026 SE

Nella Superpole Race arriva prima e Lekuona fa sesto o peggio

Nella Superpole Race arriva secondo e Lekuona fa nono o peggio

Dopo gara-2 ha un vantaggio di 124 punti in classifica su Lekuona