Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner: il distacco minimo e massimo dopo gli US Open

Il tedesco Alexander Zverev giocherà nella notte italiana il proprio match dei quarti di finale agli US Open 2026 di tennis, scoglio risultato fatale allo spagnolo Carlos Alcaraz: lo scorso anno l’iberico vinse gli US Open battendo in finale Jannik Sinner, quindi Alcaraz scarterà 2000 punti, mentre l’azzurro, assente, ne perderà 1300.

Sta approfittando della situazione Zverev, che perderà solo 100 punti, essendo uscito ai sedicesimi nel 2025, con il teutonico che potrebbe avvicinarsi sensibilmente all’azzurro in classifica, anche se non potrà arrivare l’aggancio: il tedesco si era portato a quota 7790 lunedì 31 agosto, e quindi ripartiva da 7690 agli US Open.

Vincendo anche l’ultimo torneo stagionale dello Slam, dunque, Zverev potrebbe salire al massimo a quota 9690, mentre Sinner da 12800 scenderà a quota 11500, mantenendo dunque, nella peggiore delle ipotesi, 1810 punti di margine sul tedesco.

Qualora però anche al tedesco dovessero risultare indigesti i quarti di finale degli US Open, allora il divario tra i due resterebbe di 3410 punti, ovvero quello attuale nel ranking live. Con l’approdo in semifinale Zverev salirebbe a -3010, infine con il passaggio in finale andrebbe a -2510 da Sinner.

PROIEZIONI RANKING 14 SETTEMBRE

a) Ranking Live (distacco massimo tra Sinner e Zverev)

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 8090 (-3410)

b) In caso di successo finale di Zverev (distacco minimo tra Sinner e Zverev)

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 9690 (-1810)