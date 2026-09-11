Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner agli US Open: il n.1 non è più al sicuro nel medio periodo

Il tedesco Alexander Zverev questa sera scenderà in campo nella prima semifinale degli US Open 2026 di tennis, nella quale affronterà il russo Karen Khachanov: finora il tedesco ha incamerato 800 punti per il ranking ATP, mentre altri 500 ne saranno in palio per i due finalisti ed ulteriori 700 per il vincitore del torneo.

Jannik Sinner, assente a New York, perderà 1300 punti nel ranking ATP nell’aggiornamento di lunedì 14 settembre, in quanto finalista perdente nella scorsa edizione, mentre Zverev scarterà solo 100 punti, essendo uscito ai sedicesimi nel 2025.

Il teutonico potrebbe avvicinarsi sensibilmente all’azzurro in classifica, anche se non potrà arrivare l’aggancio: il tedesco si era portato a quota 7790 lunedì 31 agosto, e quindi ripartiva da 7690 agli US Open. Con l’approdo in semifinale Zverev è salito a -3010, dall’azzurro, mentre con il passaggio in finale andrebbe a -2510 da Sinner.

Vincendo anche l’ultimo torneo stagionale dello Slam, infine, Zverev potrebbe salire al massimo a quota 9690, mentre Sinner da 12800 scenderà a quota 11500, mantenendo dunque, nella peggiore delle ipotesi, 1810 punti di margine sul tedesco.

Nell’ultima parte della stagione, però, Sinner scarterà 3550 punti, mentre Zverev ne perderà 1080, con una differenza di 2470 punti in più da difendere da parte dell’azzurro rispetto al teutonico: con 5250 punti ancora a disposizione fino a fine anno, il numero 1 ATP è ancora in palio tra l’italiano ed il tedesco.

SCENARI RANKING 14 SETTEMBRE

a) In caso di sconfitta in semifinale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 8490 (-3010)

b) In caso di sconfitta in finale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 8990 (-2510)

c) In caso di successo finale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 9690 (-1810)