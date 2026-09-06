Quanti punti mancano a Bulega per vincere il Mondiale Superbike e quando potrebbe festeggiare

Nicolò Bulega ha confezionato l’ottavo fine settimana impeccabile di una stagione davvero memorabile, completando l’en-plein anche in occasione del GP di Francia: sul circuito di Magny-Cours ha vinto gara-1, Superpole Race e gara-2 proprio come aveva già fatto durante l’annata agonistica tra Phillip Island, Portimao, Assen, Balaton, Most, Aragon e Misano. Su 27 prove disputate negli ultimi sei mesi e mezzo, l’alfiere della Ducati ufficiale ha trionfato in ben 26 occasioni: soltanto lo spagnolo Iker Lecuona, in occasione della gara-1 a Donington, ha spezzato il filotto del centauro italiano.

Nicolò Bulega svetta in testa alla classifica con 553 punti, precedendo Lecuona, secondo con 407 punti: il vantaggio in favore dell’azzurro è di ben 146 lunghezze, quando mancano soltanto tre fine settimana al termine della stagione. Si correrà a Cremona (26-27 settembre), a Estoril (Portogallo, 10-11 ottobre) a e Jerez (Spagna, 17-18 ottobre): sul tavolo un totale di 186 punti (25 per la vittoria in gara-1 e in gara-2, 12 per l’affermazione nella Superpole Race: 62 punti per ogni weekend).

A Nicolò Bulega mancano dunque 40 punti per avere la certezza matematica di conquistare il Mondiale Superbike. Il titolo iridato potrebbe dunque anche essere festeggiato di fronte al pubblico italiano tra tre settimane, in caso di fine settimana non impeccabile allora tutto sarebbe rimandato in terra lusitana.