Tennis
Quanti punti ha guadagnato Zverev su Sinner nel ranking ATP: n.1 sempre più in pericolo, tante cambiali da difendere
Non è stato ancora rilasciato il ranking ATP aggiornato, ma si possono già trarre le conclusioni a seguito dell’esito dell’ultimo atto degli US Open 2026 di tennis: il tedesco Alexander Zverev ha vinto la finale contro il padrone di casa statunitense Ben Shelton, incamerando nel complesso 2000 punti.
Nell’aggiornamento che verrà rilasciato questa mattina Jannik Sinner, assente a New York, perderà 1300 punti rispetto alla classifica del 31 agosto, in quanto finalista perdente nella scorsa edizione, mentre Zverev scarterà solo 100 punti, essendo uscito ai sedicesimi nel 2025.
Il teutonico, dunque, guadagnerà 1900 punti netti rispetto alla graduatoria di due settimane fa, e nel complesso sono 3200 i punti di margine bruciati da Sinner: Zverev, infatti, salirà da 7790 a quota 9690, mentre Sinner da 12800 scenderà a quota 11500, quindi il vantaggio dell’azzurro sul tedesco si riduce da 5010 a 1810 punti.
Fino a fine stagione, inoltre, Sinner scarterà 3550 punti, mentre Zverev ne perderà 1080, con una differenza di 2470 punti in più da difendere da parte dell’azzurro: anche se il tedesco è in vantaggio nella Race, con 5250 punti ancora a disposizione fino a fine anno il numero 1 ATP è ancora possibile per Sinner, che ora però deve rincorrere.
Sinner è certo di rimanere numero 1 ATP almeno fino a domenica 4 ottobre, quando terminerà il torneo ATP 500 di Pechino, ma è plausibile che l’azzurro resti in testa fino alle ATP Finals, quando poi si giocherà il numero 1 con Zverev: nel frattempo l’italiano devo colmare il gap di 700 punti nella Race.