Quanti minuti è rimasta ferma Italia-Svezia? La durata esatta dell’interruzione per pioggia agli Europei

La partita tra Italia e Svezia, valida per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile, è stata interrotta per 37 minuti. Questa è la durata esatta dello stop che ha caratterizzato il primo set del confronto andato in scena nell’iconico scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli: la pioggia ha reso impossibile il proseguimento dell’incontro alle ore 21.53, quando gli azzurri conducevano il primo set per 22-18, e si è ritornati in campo soltanto alle ore 22.30.

Il maltempo ha complicato l’esordio dei Campioni del Mondo nella rassegna continentale: l’inizio dell’incontro era programmato per le ore 21.05, ma è slittato alle ore 21.30 a causa delle prime gocce, poi una breve finestra di tregua e il successivo stop. Fortunatamente la perturbazione è passata e c’è stato modo di riprendere la partita.

Simone Giannelli e compagni hanno chiuso il primo set in propria favore e hanno poi lanciato la volata per chiudere la partita il prima possibile. La giornata di venerdì 11 settembre è riservata al trasferimento verso il PalaPanini di Modena, la cancellazione dell’incontro di stasera avrebbe complicato gli incastri dei prossimi giorni, visto che sabato sono previste Svezia-Cechia (ore 16.00) e Grecia-Italia (ore 21.05) in terra emiliana.