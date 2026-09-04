Quante posizioni sconterà Kimi Antonelli a Monza? La causa della penalità

In occasione del Gran Premio d’Italia di Monza, Kimi Antonelli sarà costretto a partire dal fondo della griglia. Non si tratta, infatti, della classica penalizzazione in termini di posizioni, ma di un arretramento automatico fino all’ultima fila dello schieramento.

Alla base della sanzione c’è la sostituzione completa della Power Unit della sua Mercedes. Il team ha deciso di introdurre sulla monoposto il quinto propulsore della stagione, superando così il numero massimo di componenti consentiti dal regolamento. Una scelta che comporta inevitabilmente la partenza dalla fondo dello schieramento.

Quella di Monza, tuttavia, non è una decisione dettata da un problema improvviso o da un inconveniente dell’ultimo momento. L’utilizzo della nuova Power Unit rientra in una strategia pianificata da tempo da Antonelli e dalla Mercedes, che hanno individuato proprio nel circuito brianzolo il luogo più adatto per affrontare una penalizzazione di questo tipo.

Il motivo è legato soprattutto alle caratteristiche del tracciato. I lunghi rettilinei di Monza favoriscono infatti le manovre di sorpasso e offrono maggiori opportunità a chi è chiamato a recuperare posizioni dopo una partenza dal fondo. In altre parole, la conformazione del circuito rende potenzialmente meno pesante il prezzo da pagare rispetto a quanto accadrebbe su una pista più tortuosa e difficile da affrontare in gara.

La Mercedes ha quindi scelto consapevolmente di concentrare il sacrificio proprio nel Gran Premio di casa, con l’obiettivo di disporre nelle gare successive di una Power Unit più fresca e, soprattutto, di preservare al meglio il proprio potenziale tecnico nella fase decisiva del campionato.

La penalizzazione di Antonelli va dunque interpretata all’interno di una strategia più ampia: accettare una gara in salita a Monza per ottenere un vantaggio tecnico nel prosieguo della stagione. Il rischio è evidente, ma altrettanto chiaro è l’obiettivo della scuderia: limitare il più possibile le conseguenze sul Mondiale Piloti e mettere a disposizione di Antonelli la massima efficienza della vettura nelle gare successive, così da difendere la leadership iridata.