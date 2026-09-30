Quando vedremo la nuova maglia arcobaleno in gruppo? Brandon McNulty fissa la prima gara da Campione del Mondo

Brandon McNulty ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, regalando un risultato a sorpresa a tutti gli appassionati del pedale universale al termine di una gara estremamente appassionante e ricca di colpi di scena. In assenza dello sloveno Tadej Pogacar, ci si aspettava un colpo di mano da parte del belga Remco Evenepoel o del francese Paul Seixas, invece l’olandese Mathieu van der Poel ha attaccato dalla lunga distanza, è stato ripreso e a 35 km dal traguardo è partito l’inatteso statunitense.

Sono stati giorni di festa per l’americano, che avrà così l’onore di indossare la maglia iridata nei prossimi dodici mesi, durante i quali sarà soprattutto uno dei gregari di Pogacar con la maglia della UAE Emirates XRG. Ora è già arrivato il momento di pensare al ritorno in gara e, come da tradizione, c’è grande curiosità per ammirare in gruppo la maglia arcobaleno. Quando esordirà Brandon McNulty da Campione del Mondo? Basterà attendere qualche giorno per vedere in azione lo statunitense.

Brandon McNulty correrà il Giro dell’Emilia, in programma sabato 3 ottobre sull’abituale circuito che proponeva l’ascesa del San Luca in quel di Bologna. A seguire, il 28enne dovrebbe correre anche la Coppa Agostoni (domenica 4 ottobre) e la Tre Valli Varesine (martedì 6 ottobre), per poi onorare il Giro di Lombardia (sabato 10 ottobre), ultima Classica Monumento di questa annata agonistica.