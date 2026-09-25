Quando torna l’Italia di volley? I prossimi eventi della Nazionale: un titolo da difendere e la caccia alle Olimpiadi

L’Italia ha concluso la stagione senza medaglie, subendo due eliminazioni ai quarti di finale nei grandi eventi a cui ha partecipato: prima in Nations League (3-0 contro gli USA) e poi agli Europei (3-2 contro la Finlandia). I Campioni del Mondo non sono riusciti a salire sul podio nel corso del 2026, hanno mancato la prima occasione di qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (sarebbe servito imporsi nella rassegna continentale) e hanno chiuso l’annata agonistica al secondo posto nel ranking FIVB.

Gli azzurri avevano tutte le carte in regola per raggiungere almeno la semifinale degli Europei e battagliare con la Francia, ma si sono arenati contro la grande rivelazione del torneo e non hanno raggiunto Milano, dove sarebbero stati accolti dal pubblico del Forum di Assago. I giocatori avranno ora a disposizione qualche giorno di rifiatare e poi torneranno nei rispettivi club, in vista della nuova stagione che incomincerà a metà ottobre e si protrarrà fino a maggio. Quando rivedremo all’opera la Nazionale Italiana di volley?

Appuntamento tra otto mesi: bisognerà aspettare la fine di maggio e l’inizio di giugno (le date esatte devono ancora essere comunicate), quando si ripartirà con la fase preliminare della Nations League, il cui format dettagliato e il relativo calendario verranno svelati in un prossimo futuro. L’evento più importante della prossima stagione si disputerà a fine estate: appuntamento in Polonia dal 10 al 26 settembre, dove verranno messi in palio tre pass per i Giochi di Los Angeles 2028.

L’Italia sarà chiamata a difendere gli ultimi due titoli iridati conquistati e a staccare il tagliando per la rassegna a cinque cerchi, senza essere rinviata all’ultimo passaggio, che prevede l’assegnazione di tre tagliandi in base al ranking FIVB che verrà aggiornato al termine della Nations League 2028. Verrà riproposto il format adottato nelle Filippine: trentadue squadre partecipanti divise in otto gironi, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.