Ciclismo
Quando torna in gara Lorenzo Finn? Nei piani tre corse in Italia
Archiviati i Mondiali di ciclismo, corsi nella categoria élite, l’azzurro Lorenzo Mark Finn non prenderà parte agli Europei di Lubiana, in Slovenia, in programma nella prima decade di ottobre, ma tornerà in Italia per disputare le ultime corse stagionali.
Il ciclista della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, in attesa del passaggio in prima squadra nella prossima stagione, mira a chiudere al meglio l’annata 2026, e lo farà prendendo parte a tre corse di un giorno ad inizio ottobre, tutte nel Bel Paese, delle UCI ProSeries.
In un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” l’azzurrino, infatti, ha comunicato il proprio programma: Finn prenderà parte sabato prossimo, 3 ottobre, al Giro dell’Emilia, poi martedì 6 disputerà l’ultima prova del Trittico Lombardo, ovvero la Tre Valli Varesine, infine giovedì 8 sarà al via del Gran Piemonte.