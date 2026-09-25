Quando si gioca Polonia-Francia, finale Europei volley: programma, orario d’inizio, tv, streaming

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Polonia-Francia, finale degli Europei 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO POLONIA-FRANCIA, FINALE EUROPEI VOLLEY

Sabato 26 settembre

Ore 21.00 Polonia vs Francia – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA FINALE EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.