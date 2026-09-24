Quando si gioca Italia-Ucraina, BJK Cup 2026: orari semifinale, tv, streaming

Italia e Ucraina si sfideranno nella giornata di sabato 26 settembre sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Centre Arena in occasione della seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2026. Esattamente come un anno fa, dopo aver sconfitto ai quarti la Cina padrona di casa le azzurre affronteranno nel penultimo atto delle Finals la compagine ucraina.

A differenza della passata edizione, la squadra dell’Est Europa dovrà fare a meno di Marta Kostyuk affidandosi quindi principalmente all’esperta Elina Svitolina nel ruolo di prima singolarista. La 32enne nativa di Odessa incrocerà nuovamente la numero 1 azzurra Jasmine Paolini, trascinatrice assoluta nel quarto di finale (battendo Zheng Qinwen e poi vincendo il doppio decisivo insieme a Sara Errani) e chiamata ad un’altra prestazione di alto profilo.

La seconda singolarista ucraina presente a Shenzhen è Anhelina Kalinina (n.47 al mondo), che se la vedrà con una tra Elisabetta Cocciaretto (oggi battuta nettamente da Zhang Shuai), Lucia Bronzetti e Tyra Grant. Nel caso in cui dovesse renderci necessario il doppio di spareggio, entrerebbe in azione una specialista come Lyudmila Kichenok mentre in casa Italia sarebbe certo lo schieramento della magica coppia Errani/Paolini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2026. Tutti gli incontri del tie verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA, BILLIE JEAN KING CUP 2026

Sabato 26 settembre

Ore 11:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

A seguire Doppio

I match esatti sono ufficializzati un’ora prima dell’inizio del primo singolare.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTennis+.

Diretta Live testuale: OA Sport.