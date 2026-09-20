Ciclismo
Quando partono Longo Borghini e Guazzini oggi, cronometro Mondiali ciclismo femminile 2026: orari esatti, n. di pettorale, tv
Elisa Longo Borghini e Vittoria Guazzini rappresenteranno l’Italia nella cronometro femminile dei Campionati Mondiali di ciclismo 2026, gara inaugurale della manifestazione in programma quest’oggi (dalle ore 15.19 italiane) sulle strade di Montreal. Il percorso, lungo 39.2 chilometri, è quasi totalmente pianeggiante ma prevede un finale in salita verso Parc Jeanne-Mance con gli ultimi 400 metri al 6,1% di pendenza media.
Obiettivo podio non semplice per le azzurre, con Guazzini che spera di ottenere un buon piazzamento nella top10 mentre Longo Borghini può ricoprire un ruolo da outsider nella corsa alle medaglie in un contesto che dovrebbe favorire maggiormente le specialiste e non una all-rounder come la 34enne piemontese, più competitiva nelle prove in linea rispetto alle gare contro il cronometro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la startlist, quando partono Longo Borghini e Guazzini, il palinsesto tv e streaming della cronometro femminile dei Mondiali 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTONO LONGO BORGHINI E GUAZZINI NELLA CRONOMETRO DEI MONDIALI 2026
Vittoria Guazzini partirà alle ore 15:58.30 con il pettorale 27 (su 48 atlete in gara), mentre Elisa Longo Borghini prenderà il via 16:16.30 con il 39.
CALENDARIO CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI 2026
Domenica 20 settembre – Montreal-Montreal, cronometro individuale femminile (39,2 km)
Orario partenza prima atleta: 15.19.
Orario partenza ultima atleta: 16.30.
PROGRAMMA CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI 2026
1 15:19:30 DAVIDSON Skye Zimbabwe
2 15:21:00 SIYAHIAN Sajedeh Iran
3 15:22:30 TANG Xin China
4 15:24:00 BURGESS Alyssa Cayman Islands
5 15:25:30 KIPLAGAT Monica Jelimo Kenya
6 15:27:00 ABE Karin Japan
7 15:28:30 ALHAZMI Mashael Saudi Arabia
8 15:30:00 MARENDA Firotika Magh Indonesia
9 15:31:30 ALLIK Ann-Christine Estonia
10 15:33:00 INGABIRE Diane Rwanda
11 15:34:30 STOYANOVA Gergana Bulgaria
12 15:36:00 NGANDU Rongina Zimbabwe
13 15:37:30 HINOJOSA Romina Mexico
14 15:39:00 ZHU Shimeng China
15 15:40:30 POTAPOVA Faina Kazakhstan
16 15:42:00 MASIGA Kendra Kenya
17 15:43:30 KONONENKO Valeriya Ukraine
18 15:45:00 KNIBB Taylor United States
19 15:46:30 BARIL Olivia Canada
20 15:48:00 CAMPBELL Teniel Trinidad & Tobago
21 15:49:30 NIRERE Xaveline Rwanda
22 15:51:00 CLAES Lotte Belgium
23 15:52:30 WŁODARCZYK Dominika Poland
24 15:54:00 AHTOSALO Anniina Finland
25 15:55:30 HANSON Lauretta Australia
26 15:57:00 MORRIS Anna Great Britain
27 15:58:30 GUAZZINI Vittoria Italy
28 16:00:00 MACGREGOR Bronwyn New Zealand
29 16:01:30 DE MARIGNY-LAGESSE Lucie Mauritius
30 16:03:00 KOCH Franziska Germany
31 16:04:30 ROEL Sara Mexico
32 16:06:00 PEÑUELA Diana Colombia
33 16:07:30 KERBAOL Cédrine France
34 16:09:00 BLASI Paula Spain
35 16:10:30 BOBNAR Nika Slovenia
36 16:12:00 GONTOVA Nadia Canada
37 16:13:30 NOOIJEN Lieke Netherlands
38 16:15:00 SCHWEINBERGER Christina Austria
39 16:16:30 LONGO BORGHINI Elisa Italy
40 16:18:00 KOPECKY Lotte Belgium
41 16:19:30 FAULKNER Kristen United States
42 16:21:00 BERTHET Juliette France
43 16:22:30 BENITO Mireia Spain
44 16:24:00 NIEDERMAIER Antonia Germany
45 16:25:30 AALERUD Katrine Norway
46 16:27:00 BÄCKSTEDT Zoe Great Britain
47 16:28:30 VOLLERING Demi Netherlands
48 16:30:00 REUSSER Marlen Switzerland