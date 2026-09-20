Quando partono Longo Borghini e Guazzini oggi, cronometro Mondiali ciclismo femminile 2026: orari esatti, n. di pettorale, tv

Elisa Longo Borghini e Vittoria Guazzini rappresenteranno l’Italia nella cronometro femminile dei Campionati Mondiali di ciclismo 2026, gara inaugurale della manifestazione in programma quest’oggi (dalle ore 15.19 italiane) sulle strade di Montreal. Il percorso, lungo 39.2 chilometri, è quasi totalmente pianeggiante ma prevede un finale in salita verso Parc Jeanne-Mance con gli ultimi 400 metri al 6,1% di pendenza media.

Obiettivo podio non semplice per le azzurre, con Guazzini che spera di ottenere un buon piazzamento nella top10 mentre Longo Borghini può ricoprire un ruolo da outsider nella corsa alle medaglie in un contesto che dovrebbe favorire maggiormente le specialiste e non una all-rounder come la 34enne piemontese, più competitiva nelle prove in linea rispetto alle gare contro il cronometro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la startlist, quando partono Longo Borghini e Guazzini, il palinsesto tv e streaming della cronometro femminile dei Mondiali 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTONO LONGO BORGHINI E GUAZZINI NELLA CRONOMETRO DEI MONDIALI 2026

Vittoria Guazzini partirà alle ore 15:58.30 con il pettorale 27 (su 48 atlete in gara), mentre Elisa Longo Borghini prenderà il via 16:16.30 con il 39.

CALENDARIO CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI 2026

Domenica 20 settembre – Montreal-Montreal, cronometro individuale femminile (39,2 km)

Orario partenza prima atleta: 15.19.

Orario partenza ultima atleta: 16.30.

PROGRAMMA CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO FEMMINILE MONDIALI 2026

1 15:19:30 DAVIDSON Skye Zimbabwe

2 15:21:00 SIYAHIAN Sajedeh Iran

3 15:22:30 TANG Xin China

4 15:24:00 BURGESS Alyssa Cayman Islands

5 15:25:30 KIPLAGAT Monica Jelimo Kenya

6 15:27:00 ABE Karin Japan

7 15:28:30 ALHAZMI Mashael Saudi Arabia

8 15:30:00 MARENDA Firotika Magh Indonesia

9 15:31:30 ALLIK Ann-Christine Estonia

10 15:33:00 INGABIRE Diane Rwanda

11 15:34:30 STOYANOVA Gergana Bulgaria

12 15:36:00 NGANDU Rongina Zimbabwe

13 15:37:30 HINOJOSA Romina Mexico

14 15:39:00 ZHU Shimeng China

15 15:40:30 POTAPOVA Faina Kazakhstan

16 15:42:00 MASIGA Kendra Kenya

17 15:43:30 KONONENKO Valeriya Ukraine

18 15:45:00 KNIBB Taylor United States

19 15:46:30 BARIL Olivia Canada

20 15:48:00 CAMPBELL Teniel Trinidad & Tobago

21 15:49:30 NIRERE Xaveline Rwanda

22 15:51:00 CLAES Lotte Belgium

23 15:52:30 WŁODARCZYK Dominika Poland

24 15:54:00 AHTOSALO Anniina Finland

25 15:55:30 HANSON Lauretta Australia

26 15:57:00 MORRIS Anna Great Britain

27 15:58:30 GUAZZINI Vittoria Italy

28 16:00:00 MACGREGOR Bronwyn New Zealand

29 16:01:30 DE MARIGNY-LAGESSE Lucie Mauritius

30 16:03:00 KOCH Franziska Germany

31 16:04:30 ROEL Sara Mexico

32 16:06:00 PEÑUELA Diana Colombia

33 16:07:30 KERBAOL Cédrine France

34 16:09:00 BLASI Paula Spain

35 16:10:30 BOBNAR Nika Slovenia

36 16:12:00 GONTOVA Nadia Canada

37 16:13:30 NOOIJEN Lieke Netherlands

38 16:15:00 SCHWEINBERGER Christina Austria

39 16:16:30 LONGO BORGHINI Elisa Italy

40 16:18:00 KOPECKY Lotte Belgium

41 16:19:30 FAULKNER Kristen United States

42 16:21:00 BERTHET Juliette France

43 16:22:30 BENITO Mireia Spain

44 16:24:00 NIEDERMAIER Antonia Germany

45 16:25:30 AALERUD Katrine Norway

46 16:27:00 BÄCKSTEDT Zoe Great Britain

47 16:28:30 VOLLERING Demi Netherlands

48 16:30:00 REUSSER Marlen Switzerland