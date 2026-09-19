Quando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Mondiali ciclismo 2026: orario preciso, n. di pettorale, tv

La cronometro individuale, lunga 39.2 km, assegnerà il primo oro della categoria uomini élite ai Mondiali di ciclismo di Montreal 2026: saranno due gli italiani in gara, ovvero Mattia Cattaneo, che scatterà col dorsale 21, alle 20.00, ed il campione italiano Filippo Ganna, che sarà il penultimo a partire, col dorsale 2, alle 20.28.30.

Il grande favorito della vigilia, il belga Remco Evenepoel, sarà l’ultimo corridore allo start, col dorsale 1, alle 20.30. Nel complesso saranno 61 i concorrenti in gara: il primo partirà alle ore 19.00, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 21.15.

La diretta tv della cronometro individuale uomini élite 2026 sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale integrale della prova della manifestazione iridata.

QUANDO PARTE FILIPPO GANNA

Saranno due gli italiani in gara: Edoardo Affini scatterà per col dorsale 21 alle 20.00, mentre il campione italiano Filippo Ganna sarà il penultimo a partire, alle 20.28.30. Il grande favorito della vigilia, il belga Remco Evenepoel sarà l’ultimo corridore allo start, alle 20.30.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2026

Domenica 20 settembre

Cronometro individuale uomini élite: Montreal-Montreal, 39.2 km

Orario partenza primo corridore: 19.00

Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 21.15 circa

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO UOMINI ELITE MONDIALI CICLISMO 2026

61 Gil Gomes Guinea-Bissau 19:00

60 CA Apolinario Guinea-Bissau 19:01:30

59 Ahmad Badreddin Wais Refugee Team 19:03

58 Chenglu Liu China 19:04:30

57 Arvin Moazami Godarzi Iran 19:06

56 Daniil Marukhin Kazakhstan 19:07:30

55 Maral-Erdene Batmunkh Mongolia 19:09

54 Derrick Chavarria Belize 19:10:30

53 Nicholas Narraway Bermuda 19:12

52 Daniel Yon Hin Mauritius 19:13:30

51 Fredd Matute Honduras 19:15

50 Byron Munton South Africa 19:16:30

49 Amir Ansari Refugee Team 19:18

48 Nickolas Zukowsky Canada 19:19:30

47 Houwang Cao China 19:21

46 Barnabas Peak Hungary 19:22:30

45 Majd Abu Harrah Jordan 19:24

44 Anton Kuzmin Kazakhstan 19:25:30

43 Chris Bodden Cayman Islands 19:27

42 Henrique Avancini Brazil 19:28:30

41 Ognjen Ilic Serbia 19:30

40 Jo Hashikawa Japan 19:31:30

39 Cory Lewis Belize 19:33

38 Kaden Hopkins Bermuda 19:34:30

37 Jasha Sütterlin Germany 19:36

36 Arthur Kluckers Luxembourg 19:37:30

35 Jonas Pelikan Hungary 19:39

34 Nelson Oliveira Portugal 19:40:30

33 Rune Herregodts Belgium 19:42

32 Michal Kwiatkowski Poland 19:43:30

31 Jan Tratnik Slovenia 19:45

30 Kasper Asgreen Denmark 19:46:30

29 Brandon Rivera Colombia 19:48

28 Ryan Mullen Ireland 19:49:30

27 Michael Leonard Canada 19:51

26 Max Walscheid Germany 19:52:30

25 Pablo Castrillo Spain 19:54

24 Artem Shmidt United States 19:55:30

23 Alexandre Mayer Mauritius 19:57

22 Conor Leahy Australia 19:58:30

21 Mattia Cattaneo Italy 20:00

20 Stefan Bissegger Switzerland 20:01:30

19 Tobias Foss Norway 20:03

18 Walter Vargas Colombia 20:04:30

17 Mikkel Norsgaard Bjerg Denmark 20:06

16 Paul Seixas France 20:07:30

15 Callum Thornley United Kingdom 20:09

14 Mathias Vacek Czech Republic 20:10:30

13 Brandon McNulty United States 20:12

12 Alec Segaert Belgium 20:13:30

11 Iván Romeo Spain 20:15

10 Ivo Oliveira Portugal 20:16:30

9 Jakob Söderqvist Sweden 20:18

8 Andreas Leknessund Norway 20:19:30

7 Daan Hoole Netherlands 20:21

6 Isaac del Toro Mexico 20:22:30

5 Stefan Küng Switzerland 20:24

4 Bruno Armirail France 20:25:30

3 Ethan Hayter United Kingdom 20:27

2 Filippo Ganna Italy 20:28:30

1 Remco Evenepoel Belgium 20:30