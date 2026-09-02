Quando le semifinali degli Europei di volley femminile 2026: orari, tv, canale, streaming

Le semifinali degli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno nella giornata di sabato 5 settembre a Istanbul (Turchia). Sarà la capitale anatolica a ospitare le fasi calde della rassegna continentale, compreso l’atto conclusivo previsto domenica 6 settembre e che assegnerà con soltanto il trofeo ma anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Si preannuncia grande spettacolo, con le migliori quattro squadre del Vecchio Continente pronte a battagliare per salire sul gradino più alto del podio.

La vincente del confronto tra l’Italia e la Svezia se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nel match tra la Polonia e i Paesi Bassi, mentre dall’altra parte del tabellone la Serbia attende la Turchia o la Germania. Gli orari delle due partite devono ancora essere ufficializzati, ma per quanto vista durante la fase a gironi e i primi turni a eliminazione diretta, dovrebbe essere confermato il programma con un match alle ore 15.00 e l’altro alle ore 18.00 italiane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali degli Europei 2026 di volley femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky (canali esatti da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Ricordiamo che c’è il fuso orario: in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 5 settembre

Orario da definire Italia/Svezia vs Polonia/Paesi Bassi

Orario da definire Serbia vs Turchia/Germania

PROGRAMMA SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (canali esatti da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.