Quando le semifinali degli Europei di volley 2026? L’Italia avrebbe un orario diverso! Programma, tv, streaming

Venerdì 25 settembre sarà una giornata importante per gli Europei di volley maschile 2026. All’Unipol Forum di Assago, a Milano, si disputeranno infatti le due semifinali che assegneranno i pass per la finale, con appuntamenti in programma alle 17:00 e alle 21:00.

Per quanto riguarda l’Italia, la CEV e la Federazione Italiana Pallavolo hanno stabilito una disposizione precisa: qualora gli azzurri raggiungessero il penultimo atto della competizione, grazie al successo odierno contro la Finlandia, scenderanno in campo alle 17:00, disputando quindi la prima delle due semifinali.

La decisione nasce da un’esigenza legata alla programmazione televisiva. Nella stessa serata, alle 20:45, è infatti previsto l’esordio della Nazionale italiana di calcio contro il Belgio in Nations League. Anticipare la partita dell’Ital-volley consente così di evitare una sovrapposizione tra i due principali appuntamenti sportivi della giornata e di lasciare la fascia della prima serata alla sfida degli azzurri del calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky (le reti esatte verranno definite nelle prossime ore); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LE SEMIFINALI DEGLI EUROPEI VOLLEY 2026

Venerdì 25 settembre

Ore 17:00 Italia (in caso di vittoria contro la Finlandia) vs Francia – Diretta tv su Rai 2 HD (da confermare), Sky Sport (canale da definire)

Ore 21:00 Vincente Belgio-Slovenia vs Polonia – Diretta tv Rai e Sky Sport (da definire)

PROGRAMMA SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (da ufficializzare) e Sky (canali esatti da definire).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.