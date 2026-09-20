Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streaming

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Giappone. L’evento è programmato nel weekend del 2, 3 e 4 ottobre. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Austria, che nella giornata odierna vive il proprio culmine, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Motegi, le quali daranno il via alla lunga trasferta asiatica.

Il tracciato misura 4.801 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Francesco Bagnaia nel 2025, quando il piemontese fermò il cronometro sull’1’42″991. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Marc Marquez, 320.4 km/h nel 2025. In gara, il primato spetta a Francesco Bagnaia con il 1’44″412 del 2025.

Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Francesco Bagnaia (Ducati). Nella Sprint fu lo stesso ‘Pecco’ a primeggiare, in quello che fu il suo unico weekend perfetto della stagione. Per quanto riguarda le classi inferiori, la Moto2 si risolse con il successo dello spagnolo Daniel Holgado, mentre in Moto3 si impose un’altro iberico, David Muñoz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Giappone 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 02:00-02:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 02:50-03:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 03:45-04:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 06:15-06:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 07:05-07:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 08:00-09:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 01:40-02:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 02:25-02:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 03:10-03:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 03:50-04:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 04:15-04:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 05:45-06:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 06:10-06:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 06:40-06:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 07:05-07:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 08:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 04:00, Gara MOTO3

Ore 05:15, Gara MOTO2

Ore 07:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.