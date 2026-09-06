Quando la prossima gara di F1? GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming

Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio di Spagna. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 11, 12 e 13 settembre. Dunque, non vi sarà alcuna pausa tra il GP d’Italia, che nella giornata odierna raggiungerà il proprio pinnacolo con la gara all’autodromo di Monza, e la competizione che sarà ospitata nel nuovissimo tracciato di Madrid.

Difatti, il trasloco del GP iberico rappresenta la grande novità del calendario 2026. Si tornerà nella capitale spagnola dopo 45 anni, seppur non a Jarama, dove si è corso nove volte tra il 1968 e il 1981, bensì in un contesto del tutto inedito, denominato Madring, circuito semipermanente ricavato attorno alle strade che contornano il centro espositivo IFEMA, alla periferia della metropoli.

Il giro misura 5.474 metri e si percorre in senso antiorario. Il Madring diventerà il settimo contesto spagnolo a organizzare un GP di Formula 1, aggiungendosi a Pedralbes, al già citato Jarama, al Montjuic, a Jerez de la Frontera, al Montmelò e a Valencia. Quest’ultima città, tuttavia, non ha mai organizzato il GP di Spagna, “limitanosi” a ospitare cinque edizioni del Gran Premio d’Europa fra il 2008 e il 2012.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Spagna 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP SPAGNA F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 11 settembre (orari italiani)

Ore 13:30-14:30, Prove libere (I)

Ore 17:00-18:00, Prove libere (II)

Sabato 12 settembre (orari italiani)

Ore 12:30-13:30, Prove libere (III)

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

Domenica 13 settembre (orari italiani)

Ore 15:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP SPAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.