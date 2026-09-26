Quando la prossima gara di F1? GP Bahrain 2026: programma, orari, tv, streaming. Si corre in Malesia!

Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio di Bahrain, seppur “per procura”. L’appuntamento è difatti previsto nel fine settimana del 2, 3 e 4 ottobre a… Sepang! Dunque si correrà in Malesia, ma la gara sarà nominalmente quella dell’emirato mediorientale, deciso a sobbarcarsi i costi dell’organizzazione dell’evento, che funge da recupero del GP non disputato il 12 aprile a causa della guerra in Iran,

Il giro è lungo 5.543 metri. L’esordio in calendario dell’autodromo edificato poco lontano da Kuala Lumpur porta la data del 1999, quando il successo venne conquistato da Eddie Irvine su Ferrari. Invece, l’edizione più recente è quella tenutasi nel 2017, nella quale si è imposto Max Verstappen alla guida di una Red Bull. L’evento in questo 2026 avrà un nome differente, ma cambia solo la forma. La sostanza è tutta della Malesia!

Il pilota più vincente nell’evento tout-court resta, ancora oggi, il tedesco Sebastian Vettel, l’unico uomo capace di primeggiare 4 volte (la prima nel 2010 e l’ultima nel 2015). Peraltro, il teutonico è uno dei due uomini capaci di primeggiare in maniera consecutiva. L’altro è Michael Schumacher. Per quanto concerne l’ambito dei costruttori, è la Ferrari a dettare legge, con 7 trionfi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Bahrain 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP BAHRAIN F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere 1

Ore 10:00-11:00, Prove libere 2

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere 3

Ore 10:00-11:00, Qualifiche

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 09:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.